¿Te apetece conocer un poco mejor la literatura aragonesa? ¿Te gustaría conocer autores de nuestra tierra? Visita la biblioteca del Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía, donde podrás encontrar una selección de libros de autores aragoneses que no te puedes perder.

Puedes venir entre las 14.10 y las 14.25 horas y nuestros profesores te ayudarán a encontrar el libro perfecto para tu disfrute. Desde José Antonio Labordeta hasta Ana Alcolea, pasando por algunos exalumnos ilustres como Joaquín Berges o Almudena Vidorreta.

Sumérgete en un mundo de historias fantásticas y relatos conquistadores que te encantarán y no podrás dejar de leer. Aburrirse no será posible, ya que estarás tan inmerso en estas historias alucinantes que no querrás irte nunca de nuestra biblioteca. ¡Atrévete, estamos abiertos para todos, ven a conocernos!