Como si del argumento de una película se tratara, la NASA ha lanzado una nave espacial que tiene previsto impactar deliberadamente contra un asteroide en otoño de este 2022 para desviarlo de su órbita, en una misión de prueba que no tiene precedentes, con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra.

La verdad, no puedo decir otra cosa que no sea admitir lo sorprendido que estoy. ¿Realmente está pasando esto de verdad? Lo siento pero es que me parece literalmente de ciencia ficción y a algunos de vosotros seguro que también. Os recuerdo que hace apenas 100 años la gente se moría de un resfriado y una gripe.

¿En qué momento la tecnología ha avanzado tanto en tan poco tiempo? Hemos pasado de no tener prácticamente nada a, en unas pocas décadas, poder desviar asteroides con naves espaciales. Realmente parece una película de ‘Star Wars’ o la reciente ‘Dont Look Up’ (en español, ‘No mires arriba’) uno de los éxitos de la plataforma Netflix de estas pasadas Navidades.

Un esfuerzo "humano"

Lo cierto es que el ser humano no deja de superarse, porque para para conseguir eso hace falta recalcar todas las simulaciones, test, cálculos, etc. que han tenido que hacerse para que salga bien. El mundo espacial es muy complejo, y la realidad es que conseguir hacer pequeñas grandes misiones como esta, nos demuestra un poco lo que somos capaces de conseguir si nos esforzamos en el desarrollo de nuevas tecnologías.

De hecho, se supone que Elon Musk, el dueño de SpaceX, va a intentar construir una colonia en Marte de aquí a 20 años. Y por si esto fuera poco también quiere que el turismo espacial a la Luna sea completamente una realidad dentro de 3 años, es decir, para el 2024.