Para la escritora Irene Vallejo no existe reconocimiento pequeño. Y si no que se lo pregunten a los estudiantes del IES Corona de Aragón de Zaragoza que el pasado 17 de diciembre recibieron la visita de la autora de 'El infinito en un junco', entre otras obras, para inaugurar la biblioteca del centro, que lleva su nombre.

Paula García, estudiante de 2º de Bachillerato del instituto zaragozano explica así el transcurso del acto: "El pasado 17 de diciembre tuve el privilegio de presentar el acto de inauguración de la Biblioteca Irene Vallejo del IES Corona de Aragón. Cuando me lo propusieron, no dudé en aceptarlo. No todos los días se puede compartir escenario con una escritora de la relevancia de Irene".

"Creo que puedo hablar en nombre de muchos de los presentes cuando digo que lo que más nos sorprendió de ella fue su cercanía, su pasión y su empatía. Sus palabras contaban su propia historia, sin embargo, podría haber sido perfectamente la de cualquier chico o chica de nuestra edad y creo que eso es lo que nos hizo conectar con ella", explica la alumna.

El valor de lo diferente

En su discurso, continúa Paula García, "Irene nos regaló unas preciosas y sinceras palabras en las que ensalzaba el valor de lo diferente, la relevancia de las humanidades y la gran importancia de lo público, destacando la importantísima labor de las bibliotecas y de la enseñanza pública".

La escritora aragonesa, autora de uno de los fenómenos literarios de la pandemia con 'El infinito en un junco' recordó ante los estudiantes del IES Corona de Aragón cuando, por primera vez, en la biblioteca de Florencia, tuve un manuscrito entre las manos. Para ella fue "muy emocionante", no solo por el encuentro con ese objeto maravilloso, sino por todo lo que había tenido que pasar para que una chica del barrio de San José pudiera llegar a una biblioteca y a una joya como ese libro, "que se hizo y se pensó para aristócratas, para hombres, para personas privilegiadas".

Gracias a la educación pública

Ella, gracias a la educación pública y a una beca pública podía estar allí asomada a un libro que no estaba hecho para ella. Por eso, "creo que es importante pensarlo y agradecerlo. Hace siglos no podríamos estar aquí, ni nosotros, ni vosotras”, destacó Vallejo.

"Irene nos enseñó que debemos creer en nuestros sueños, perseguir nuestras pasiones y perseverar para alcanzar nuestras metas. Tras conocerla, en persona, no puedo imaginar un nombre mejor para nuestra biblioteca", concluye la alumna del centro.