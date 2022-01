Si has ido al cine estas Navidades seguramente te habrás encontrado en la cartelera con películas que no conocías pero de las que has escuchado hablar alguna vez. Nombres como 'Matrix' o 'Cazafantasmas' que forman parte de la historia del cine pero que vuelven a sorprender a los jóvenes espectadores con sus secuelas, a las que se suman también nuevas entregas de sagas como 'Spiderman' o 'The King’s Man' o remakes como el de 'West Side Story'.

Con tanto título antiguo en la gran pantalla es inevitable tener la sensación de que las ideas originales se están acabando y que la industria del cine prefiere ir sobre seguro, no buscar riesgos. Es cierto que no en todos los casos hablamos del típico 'remake' en el que se coge una película antigua y se rueda una nueva versión con la misma historia y los mismos personajes, pero muchas de las películas que hay actualmente en el cine derivan de alguna manera de otras que en su día lograron un gran éxito. Clásicos del cine de los 80 y 90 Es el caso de 'Matrix', trilogía de las hermanas Wachowski que causó furor a finales de los 90 y en la que Neo, su personaje principal, se da cuenta de que su vida transcurre dentro de un programa informático controlado por máquinas que son las que dominan el mundo real. La cuarta entrega de la saga, 'Matrix Resurrecciones', nos cuenta qué ha sido de los protagonistas de la saga y del mundo de los humanos tras el fin de la tercera película. Algo similar ocurre con 'Cazafantasmas', otro clásico cinematográfico en el que se mezcla la comedia con la ciencia ficción. Este gran éxito de mediados de los 80 ha tenido distintas adaptaciones a lo largo de los años e incluso un 'remake' en versión femenina en 2016. Su nuevo capítulo, 'Cazafantasmas: más allá', guarda conexión con la película original. Cuestión de nostalgia Según explica Carlos Gurpegui, crítico cinematográfico y productor audiovisual, «remakes y sagas obedecen a la piedra filosofal de la nostalgia, en la que se suman los públicos de ahora junto a sus madres y padres». Sin ir más lejos, afirma el también miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, «en la serie 'Stranger Things' se realizan muchos homenajes, como en el caso de 'La historia interminable', haciendo las delicias de ambas generaciones». La nostalgia es uno de los principales motivos de que el cine de hoy mire al pasado. Un claro ejemplo para Gurpegui es la nueva película de 'Spiderman', uno de los taquillazos de estas Navidades, «fundiendo entregas y recreándose en autohomenajes» para deleite de sus fans. «Se trata de una cinta para ver en pantalla grande, no en casa», dice el experto, que recuerda que se su estreno «se hizo eco hasta Fornite por la colaboración de su marca». Falta de ideas en Hollywood No obstante, tras el aluvión de refritos se esconde también la falta de creatividad de la industria de Hollywood, así como el cada vez mayor éxito de las plataformas de televisión bajo demanda tipo Netflix como opción de entretenimiento. En este sentido, el académico señala que «de todos es sabido la crisis de ideas que atraviesa Hollywood», como demuestra que en las últimas décadas haya sido el cine mexicano, con directores como Guillermo del toro o Alfonso Cuarón, el que más premios Oscars se ha llevado. «El laboratorio narrativo y de nuevas tramas se ha trasladado al mundo de las series de ficción y ahí nos encontramos, con un consumo a la carta donde la serie es a la novela lo que la película, al cuento», sostiene Gurpegui. La cultura de las series Esta cultura por episodios de las series alimenta también el fenómeno de las sagas, pasando de las trilogías a los auténticos universos fílmicos que se expanden durante décadas. «A veces sorprende gratamente, como en el caso de 'The King’s Man'», señala el productor, para quien su tercera entrega ahora en cartel es «inteligentemente novedosa» y «bebe de las fuentes de otras como '007' o 'Misión imposible'». En cuanto a los remakes, Gurpegui indica que son «historias que acostumbran a tener argumentos universales perpetuos, con un nuevo tratamiento», como es el caso de la nueva 'West Side Story' de Steven Spielberg, que ha conseguido el Globo de Oro a la Mejor Película de comedia o Musical. Más estrenos: el regreso de 'Scream' A medio camino entre la saga y el ‘remake’, el pasado viernes llegó a los cines ‘Scream 5’ , 25 años después de su primera entrega, producto adolescente de terror del fallecido Wes Craven, cuyo guion sigue fielmente los postulados del maestro del género (Craven ES también director de míticas sagas como la de Freddy Krueguer). ¿El truco para volver a convertirse en un nuevo 'taquillazo'? Según Carlos Gurpegui, “repetir los mismos ingredientes de su éxito y por supuesto, mantener en nómina al mayor número de intérpretes de partes anteriores. ‘No te cargues el original y espera lo inesperado’, decía con tino en su cuarta parte”.