Nuestro idioma tiene dichos y refranes para casi todo, incluso para aprender nociones básicas sobre finanzas. Eso es lo que han averiguado los estudiantes de 4º de ESO del IES Félix de Azara de Zaragoza que cursan la asignatura de Economía y han analizado una treintena de expresiones de la sabiduría popular relacionadas con esta materia.

Dichos que hablan, en algunos casos, de la importancia que tiene el dinero en la sociedad, como ‘poderoso caballero es don dinero’, aunque también dan a entender que hay cosas que el dinero no puede comprar: ‘Todo necio confunde valor y precio’. Frases como ‘La avaricia rompe el saco’, que advierten sobre el peligro de la codicia o de las prácticas negativas, o las que nos hacen estar alerta ante una posible estafa si alguien nos ofrece ‘duros a cuatro pesetas’.

Otras como ‘época de vacas flacas’ y de ‘vacas gordas’ nos ilustran sobre el funcionamiento de la economía y sus crisis cíclicas. Y las hay también, mucho menos conocidas, como ‘esto es jauja’, que se usan para designar una situación de prosperidad y abundancia.

Conceptos y personajes

Gracias a estas expresiones y muchas más, los estudiantes del instituto zaragozano han podido aprender lecciones básicas de economía doméstica que forman parte del lenguaje popular y a la vez, aproximarse a conceptos teóricos de la micro y la macroeconomía, como la utilidad marginal, las isocurvas, los mercados, la inflación, los ciclos económicos, la especulación financiera, la pobreza, el medio ambiente, etc.

También han ligado estas expresiones con personajes como Diógenes, el Arcipreste de Hita, Quevedo, Molière, Bécquer, Hume, Machado o Piero Manzoni, un personaje por cada dicho. Todas ellas personas vinculadas a la historia, la filosofía, la literatura o el arte.

La riqueza del saber popular

“Actualmente los jóvenes no solo no utilizan estas expresiones sino que a la mayoría le resultan desconocidas. Por eso, este trabajo ha pretendido, también, recuperar unos dichos que aunque ya no forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, se han venido transmitiendo durante siglos de generación en generación, representando un saber popular básico y práctico con el que afrontar situaciones cotidianas”, explica Carlos García Salas, profesor de Economía del IES Félix de Azara y responsable del trabajo.

Ese ha sido el objetivo último del trabajo: “comprender que la economía no es algo abstracto y ajeno, sino inherente a nuestras vidas”, indica.

Para ello, cada alumno ha debido investigar sobre dos dichos populares, explicar su significado y el del concepto económico implícito en cada uno de ellos y por último, acercarse a un personaje o hecho histórico vinculado "de alguna manera" a ese dicho. Después, han realizado una exposición sobre su trabajo en clase y han hecho sendos artículos y carteles, que resumen el trabajo individual realizado.

Exposición de carteles

El resultado de todo este esfuerzo puede verse en los pasillos del centro zaragozano, en la exposición de carteles, uno por cada expresión, elaborado por los estudiantes y que cualquier persona puede entrar a visitar.

De este modo, el alumnado de 4º de ESO ha seguido los pasos de sus compañeros de la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato que justo antes de Navidad realizaron una exposición similar, en este caso sobre los eufemismos de la prensa color salmón para designar aspectos relacionados con las finanzas y la economía.