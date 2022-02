Los alumnos de 1º de Formación Profesional Básica (FPB) de la especialidad de Servicios Administrativos Básicos del Colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza, celebraron el pasado 28 de enero el Día Internacional de la Protección de Datos. Para esta celebración se dividieron en tres grupos de trabajo en la asignatura de Tratamiento Informático de Datos y realizaron una investigación en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).

De este modo, pudieron ver cuál es la tarea que realiza la AGPD, que no es otra que ayudar a la ciudadanía, protegiendo sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión de sus datos. Además de conocer sus derechos, también visitaron un apartado que habla de cumplir con sus deberes como ciudadanos cuando se trata con datos de otras personas.

Por otra parte, descubrieron las diferentes áreas de actuación de la AGDP. Cada uno de los grupos de trabajo eligió un área específica para después exponer su contenido y finalidad al resto de sus compañeros.

Violencia de género y menores

Un área de actuación que les interesó fue la de violencia de género, para ayudar a las mujeres supervivientes de la violencia género y violencia digital, ya que para ellas es muy importante salvaguardar su privacidad en sus dispositivos móviles y que sepan de la existencia de un canal específico para comunicar con carácter prioritario la difusión ilegitima de imágenes sensibles. Además, se informaron sobre cómo detectar si nuestra privacidad se ve comprometida y algunas recomendaciones para protegerla en los dispositivos móviles.

Otro área que se trabajó fue la de Educación y Menores, un área de especial interés cuando se trata de proteger datos de menores, dando pautas a las familias y a los colegios de cómo hacerlo y sobre el uso seguro en Internet. Los estudiantes vieron un vídeo sobre un caso que puede darse y en el recibieron muchos consejos como proteger su identidad y que los datos personales no son sólo la dirección, el teléfono o la fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia, el sitio donde estemos, o el aspecto que tengamos en un cierto momento, también dan información sobre nosotros, y pueden llegar a ser usados maliciosamente, así que mejor no compartirlos con gente que no se conoce en persona.

Internet y redes sociales

Finalmente, los alumnos y alumnas se estuvieron informando en el área de Internet y Redes Sociales. Gracias a ello se dieron cuenta que a veces no somos conscientes que nuestros movimientos por internet y en redes sociales dejan una huella digital e incluso una pérdida del control de lo que publicamos en las mismas, por eso es necesario conocer sobre la seguridad en Internet y como proteger nuestra privacidad en las redes sociales. Para ello hay multitud de guías, videos y herramientas que ofrece la AGPD para una navegación más segura.

Fue una actividad muy interesante que hizo a los jóvenes reflexionar sobre el tratamiento que damos a los datos e imágenes y de las consecuencias que puede tener un mal uso de los mismos.