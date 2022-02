El día 12 de octubre comenzó con el cacareo del gallo despertándome de mi sueño profundo. Me levanté como un día cualquiera y me fui a la ducha. Después de que el sol iluminara las sombrías casas de mi pueblo, me puse a desayunar. Las calles se comenzaban a llenar de voces constantes.

Tras el último trago de café, me puse a recordar aquella historia que me contaron hace un tiempo. Esta historia ya era popular por todo mi pueblo y las opiniones al respecto eran muy diversas. Recuerdo la primera vez que la escuché, me la contó un amigo de mi abuelo mientras estábamos sentados en un banco cercano al cementerio. Estuve una semana impactado y con un miedo terrible por el cuerpo. Y la historia decía así. - Ya queda poco para entrar al pueblo aunque descansaremos un par de veces antes de llegar. - De acuerdo, me echaré una siesta, entonces. - No le recomiendo que se duerma, le sugiero que admire toda la belleza que nos rodea. - Juan, mañana será un día especial, vamos a conmemorar la Virgen del Pilar y necesito estar descansada. - Usted se lo pierde, doña Lucía, aunque si lo prefiere, le puedo contar las historias de los espíritus de los guerreros aragoneses que se encuentran en los montes. -¿En serio, Juan? Ya somos mayores y no tenemos la edad para creernos esas falsedades. - De falsedades nada, mucha gente es la que se ha atrevido a caminar por esos montes y no se ha sabido nada de ellos. - Esos son cuentos para que la gente como tú se los crea. Para que veas que lo que digo es verdad, esta misma tarde iré a caminar por esos montes y cuando vuelva a casa, me darás tu objeto más preciado. - No le recomiendo que se burle de esas historias, sería una tragedia que estando a un día de llevar flores a la Virgen, le suceda algo a usted, la encargada de hacerlo. - Le voy a demostrar cómo lo que dice es mentira. Y ahora me voy a dormir. Avíseme cuando lleguemos. Después de llegar al pueblo y entrar en casa, Juan se preguntó dónde se encontraba Lucía ya que había desaparecido del carruaje, pero no encontró respuesta. Se puso muy nervioso y corrió por todas las calles del pueblo, en busca de aquella hermosa mujer. Habló con las distintas personas a ver si habían visto a una mujer rubia, de ojos azules claros, con una cara perfecta y una belleza inimaginable. De repente, un señor le comentó que le había parecido ver a una mujer con su descripción dirigiéndose al monte. Juan se echó a correr mientras maldecía la tiranía de Lucía por ser una de las nobles más importantes y lo poco que obedecía a los demás. Cuando llegó al monte, se encontró en el suelo la capa roja que llevaba Lucía con una raja que había hecho que se dividiera en dos. Los latidos de Juan se aceleraron y siguió corriendo a gran velocidad. Tras unos minutos, descubrió algo inimaginable, Lucía se encontraba rodeada por un grupo de esqueletos con atuendos de guerreros. Estaban a punto de cortarle la cabeza cuando uno de ellos se acercó a Juan y lo atrapó. - ¡Soltadla, ella no se merece ese final! Cambiadme por ella y dejadla libre. - ¡Qué bonito! –comentó uno mientras se echaba un carcajada junto a los otros guerreros -. En ese caso, te obligaremos a observar cómo acabamos con ella para que no vuelvas a decir más tonterías. Y así fue, uno de los guerreros atravesó su afilada espada por el cuello de Lucía. Lanzaron su cabeza ladera abajo y soltaron a Juan que no se podía mover. Acto seguido, desaparecieron. Al día siguiente, mientras la gente caminaba alegremente con su ramo de flores para dejarlo junto a la Virgen, se podía distinguir a un hombre apagado con ropa oscura y sin poder hablar. Ese hombre, Juan, iba a ser eternamente castigado.