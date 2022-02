No hay mejor plan para un domingo, que ir a ver una película. Solo en el cine, con la familia en casa o con amigos en un Centro Cívico. Fue nuestro caso. El domingo 30 de enero a las 18.00 horas, nuestro profesor del instituto, nos invitó a un evento en el Centro Cívico Distrito 14 del barrio La Jota. Proyectaron la película de la directora Icíar Bollaín, La boda de Rosa, una película que nos presenta a Rosa, una mujer a punto de cumplir 45 años y que siempre ha vivido para los demás y no para sí misma, así que decide escapar a su pueblo donde empezará una nueva etapa y se casará consigo misma… Sí, con ella. Aunque la proyección se retrasó unos minutos, y hubo algunos problemas de sonido, pudimos disfrutar de la proyección. Lo que más nos sorprendió de la actividad, fue, por un lado, que no había demasiada gente, y, sobre todo, que no había gente de nuestra edad.

Éramos los únicos de la clase y de esta edad, que estábamos en la sala. El desinterés generalizado de los estudiantes es algo que se debería solucionar, ya que algunos compañeros no muestran ningún interés en este tipo de eventos, y les parece una estupidez o una pérdida de tiempo. Creemos que también se debería dar más importancia al cine español, ya que tenemos películas increíbles y con grandes mensajes que te hacen reflexionar, como ésta. Amarse y respetarse en primer lugar El mensaje que nos transmite es que nunca es demasiado tarde para empezar a cumplir tus sueños; que necesitas amarte y respetarte en primer lugar, para después amar y respetar a los demás. También es interesante la enseñanza de la película sobre la necesidad de que los demás deberían entenderte y apoyarte como tú lo haces, ya que tú también tienes una vida y problemas de los que ocuparte. Aunque no haya sido un “gran” evento, nos encantó y nos gustaría ir o participar en otros más. Para acabar, queríamos dar las gracias a nuestro profesor y al centro cívico por organizarlo. Ojala nos veamos la próxima vez.