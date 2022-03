Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta jornada sirve para analizar la situación de las mujeres en la sociedad y seguir reivindicando los mismos derechos que los hombres. Desde hace una década se han producido importantes avances en materia de igualdad gracias a movimientos como #metoo, las campañas de 'No es no' o la histórica huelga feminista del 8 de marzo de 2018. No obstante, con la pandemia, muchos derechos conquistados se han visto amenazados y han salido a la luz muchas de las desigualdades que aún sufren las mujeres en temas como la violencia, el empleo o el reparto de las tareas y cuidados en el hogar.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, indica que "pese a que pueda parecer que con la pandemia los avances se han ralentizado o incluso se está retrocediendo, lo cierto es que hoy en día asistimos a la consolidación de una nueva generación de derechos feministas". La responsable se refiere a la aprobación de ley de 'Solo sí es sí' sobre libertad sexual, los cambios en la ley del aborto o el nuevo plan estatal para la conciliación, nuevos hitos en la lucha por la igualdad en nuestro país. Uno de cada cinco jóvenes no reconoce la violencia de género como un problema social sino como una cuestión ideológica Sin embargo, preocupan temas como el aumento de la violencia de género entre los jóvenes y que estos reciban mensajes contradictorios acerca de la igualdad entre sexos. Según diversos informes, uno de cada cinco jóvenes no reconoce la violencia de género como un problema social sino como una cuestión ideológica, y la mitad no identifica feminismo con igualdad. Los jóvenes y la igualdad Para la directora del IAM, estos datos son consecuencia de los discursos negacionistas de la violencia de género de determinados partidos que legitiman la violencia contra la mujer. "No podemos permitir que algunos de los discursos públicos vayan en esta línea", dice, y recuerda que "la juventud es un reflejo de la sociedad y eso nos lo tenemos que hacer mirar". Por otro lado, la violencia y el machismo se han transformado y adaptado a la realidad de los jóvenes. "Han aparecido nuevas formas de violencia, como puede ser la violencia digital a través de las redes sociales y de control a través de las nuevas tecnologías", añade. Según Goikoetxea, "vivimos en una sociedad machista, y eso tiene sus raíces en el patriarcado y en cómo se ha distribuido el poder entre hombres y mujeres. Hay una parte que tiene privilegios y los ejerce sobre y a costa de las mujeres. Todos reproducimos comportamientos machistas aunque trabajemos para no hacerlo". La música, el cine, los videojuegos, la familia, etc. Hay muchos elementos de nuestra cultura que reproducen actitudes machistas y perpetúan la desigualdad. Por eso, "es importante que hablemos de educación afectiva y sexual, ofrezcamos referentes de nuevas masculinidades y situemos en el centro los valores de tolerancia y feminismo", afirma la responsable del IAM. "Tenemos un movimiento feminista muy potente, con asambleas feministas y grupos de igualdad en muchos institutos". Aunque no todo es negativo. Según Goikoetxea, también hay motivos para el optimismo. "Tenemos un movimiento feminista muy potente, con asambleas feministas y grupos de igualdad en muchos institutos". Como muestra, muchos centros en Aragón celebran hoy la jornada del 8M con acciones de sensibilización y un gran número de chicas y chicos saldrán a las calle para seguir luchando por la igualdad. Los centros educativos lideran el cambio Y es que los centros educativos de Aragón lideran los cambios hacia un mundo más igualitario. Muchos institutos cuentan con planes de igualdad, celebran jornadas como el 8M y el 11F, e incluso disponen de un Punto Violeta para informar y asesorar en cuestiones sexoafectivas. También se imparten talleres de prevención de violencia de género, sobre nuevas masculinidades o contra el sexismo, entre otros. "Desde el punto de vista educativo, la igualdad se debe abordar de forma integral y transversal, ya que como es un problema estructural la solución tiene que venir de todas las partes", explica la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea. Para ello, se debe "integrar en el día a día del alumnado y de toda la comunidad educativa, profesorado y familias". También "hay que seguir trabajando para tener libros de texto más inclusivos y que muestren más referentes", y para que no existan "estereotipos de género en las actividades que se realizan dentro y fuera del aula". Otros aspecto importante es ofrecer formación y acompañamiento a los docentes. "La escuela tiene que ser un espacio para crecer en igualdad y en libertad sin esos corsés que nos han impuesto, y el profesorado está trabajando muy bien", asegura Goikoetxea. El IAM, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), ofrece a los centros recursos para trabajar la igualdad, como programas, exposiciones, concursos, etc. También, desde el curso pasado, cuenta con un servicio de apoyo para jóvenes de más de 14 años que han sufrido violencia sexual o de género.