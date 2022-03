Miedo, rabia, tristeza... Es lo que sienten muchos jóvenes de Aragón cuando ven las imágenes de la guerra de Ucrania por la televisión o en las redes sociales. La invasión militar de Rusia es para ellos el primer conflicto bélico que viven en suelo europeo, algo que hasta ahora solo habían visto en los libros de texto, y en el que España y el resto de socios de la UE están teniendo un papel protagonista con el envío de armas y ayuda humanitaria.

Más allá de las posibles causas, el balance que deja la guerra tras casi un mes de ataques y bombardeos es de millares de muertes (la cifras oficiales son muy difusas) y más de dos millones de refugiados, el mayor desplazamiento de personas en el continente desde la II Guerra Mundial.

¿Qué opinan y sientes los jóvenes aragoneses ante esta guerra? Cuatro estudiantes de distintos centros educativos de la comunidad han respondido a las preguntas del 'Estudiante' acerca del conflicto. Todos ellos coinciden en que la guerra podría haberse evitado, incluso les parece «innecesaria». Para muchos, Putin es el principal culpable de que no haya podido llegarse a un acuerdo, aunque otros también ven intereses ocultos en Estados Unidos, uno de los países líderes de la OTAN que tiene en Rusia a uno de sus principales adversarios en el tablero geopolítico mundial.

Ayuda humanitaria

A los jóvenes aragoneses les preocupa sobre todo la crisis humanitaria de los refugiados y la destrucción del país, así como la situación de los civiles que continúan ahí. Por eso ven bien el envío de armas para que Ucrania «pueda defenderse», así como el resto de medidas tomadas –bloqueo económico, cierre de tiendas, cancelación de eventos deportivos, etc.– para aislar a Rusia.

La mayoría reconoce sentir algo de miedo ante una agresión que ven «muy cerca», aunque en general cree poco probable que el conflicto traspase las fronteras ucranianas y alcance a otros países de Europa, o que estemos ante la III Guerra Mundial. No obstante, alguno desconfía de Putin y no descarta ningún escenario.

Eso sí, todos quieren que esta guerra acabe cuanto antes, que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo y sellen la paz que permita a la población ucraniana volver a sus casas y recuperar la normalidad lo antes posible.

Solidaridad en los centros

Por otra parte, muchos jóvenes aragoneses, a través de sus centros educativos, se han volcado estas últimas semanas en ayudar al pueblo ucraniano. Algunos centros han realizado campañas de recogida de materiales de primera necesidad, ropa y alimentos para enviar a la población ucraniana y a los refugiados, como las llevadas a cabo en el IES Ramón y Cajal de Huesca o en el Colegio Montessori de Zaragoza.

En el Colegio San José de Calasanz de Barbastro se realizó un acto por la paz con la lectura de un manifiesto. Desde el Colegio El Buen Pastor de Zaragoza nos cuentan cómo dos alumnas, una rusa y otra ucraniana, se fundieron en un abrazo al llegar el lunes a clase tras el primer fin de semana de la invasión. Un rayo de esperanza.

Javier Borrell: "Estados Unidos y Rusia solo quieren más dinero y poder"

Estudiante de 4º de ESO del IES La Azucarera de Zaragoza

«Creo que es innecesaria porque vivimos en un mundo con recursos suficientes para todos y porque dos países quieran tener más dinero no hay que meter a toda la población». Javier Borrell, estudiante zaragozano, se refiere así a Estados Unidos y a Rusia, las dos potencias cuyo «choque de intereses» ha provocado la guerra de Ucrania. «Solo buscan más dinero y poder», opina.

Según el joven, llevamos décadas sin conflictos de este tipo en Europa y los que ha habido se han solucionado. Sobre el envío de armas a Ucrania, le parece bien que «no se les deje solos» aunque considera que "no habría que intervenir militarmente", porque «Putin ya ha advertido que estaríamos en la III Guerra Mundial». También cree que Rusia lo está haciendo muy mal: «Pese a su poderío militar, aún no ha conseguido conquistar Kiev y ha perdido mucha fuerza en el sur».

Javier se informa a diario leyendo noticias en Internet y a través del canal de Youtube 'Memoria de pez'. Acerca de su primera guerra en suelo europeo, siente sobre todo «miedo y respeto», porque a Putin «se le puede ir la olla» en cualquier momento. ¿Lo peor? La situación de los refugiados y «que se viene una inflación flipante», dice sobre el aumento en los precios de los productos que han empezado a dispararse.

Blanca Embid: "Mi familia ha pensado en acoger a niños refugiados"

Estudiante de 1º de Bachillerato en el IES Sierra de la Virgen de Illueca (Zaragoza)

La alumna del instituto de Illueca Blanca Embid piensa que hoy en día, «en el siglo en el que estamos», no debería haber conflictos como la guerra de Ucrania. «Yo creo que se podría haber evitado, ya que se puede llegar antes a un acuerdo y que no pase nada, que no haya muertes y que tantas personas se tengan que ir de su casa a otros lugares», explica.

La joven cree que «Putin no tendría que haber sido tan egoísta y haberse puesto en la piel de los demás», y ve bien el envío de armas y ayuda humanitaria al país ya que «si España sufriera una invasión también nos gustaría que nos ayudaran».

«En casa con mis padres hablamos mucho del tema e incluso nos hemos planteado acoger a niños refugiados vista la situación que se están viendo en las fronteras», dice la estudiante sobre la crisis humanitaria que ha desatado la guerra.

Blanca siente sobre todo «tristeza» ante esta situación. «A veces he tenido miedo porque está cerca y puede ser que nos pase algo, pero sobre todo siento tristeza por la gente que lo está pasando mal», reconoce. Para ella no hay otra solución al conflicto que la paz y la reconstrucción del país, «arreglar todo lo que se ha destruido para que la gente pueda volver a la normalidad».

Julia Lecina: "La población ucraniana necesita defenderse"

Estudiante de 4º de ESO del IES Lucas Mallada de Huesca

«Es una noticia muy impactante para todos, la guerra era una posibilidad y teníamos la esperanza de que llegasen a un acuerdo. Ahora estamos en esta situación y las personas civiles de Ucrania son las que peor lo están pasando». Es lo que piensa Julia Lecina, de 16 años, de la guerra en Ucrania.

La alumna oscense está muy pendiente de lo que sucede en el este de Europa. «Veo las noticias todos los días y cada vez que salen imágenes y vídeos se te encoge el corazón, parece otra época, todo derruido... Nadie pensaba que esto podía ocurrir y ver que está pasando te pone triste. Miedo no tengo porque ahora mismo hay una posibilidad muy baja de que vaya a ocurrir algo aquí en Europa», reconoce.

Julia también sigue el conflicto por redes sociales y en el instituto dedicaron una clase de Historia a «hacer preguntas sobre cómo se había llegado hasta aquí y lo que puede pasar a partir de ahora».

Ella ve bien el envío de armas a Ucrania por parte de la España y los socios de la UE porque «la población necesita defenderse» y cree poco probable que la OTAN acabe interviniendo, ya que «Rusia contestaría y empezaría la III Guerra Mundial». Lo que habría que hacer, en su opinión, es proclamar un alto el fuego y dialogar: «La guerra no es la solución».

Sergio Latorre: "La guerra está cerca y sientes que puede llegar"

Estudiante de 1º de Bachillerato del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel)

Sergio Latorre tiene claro quién lleva la razón en esta guerra. «Estoy a favor de Ucrania. Esta es una guerra innecesaria, solo porque Putin quiere», proclama. A este alumno del instituto de Monreal del Campo le parece «incomprensible» que en pleno siglo XXI existan aún conflictos bélicos. «A Putin lo veo muy cerrado, no ve otra solución. Hay muchos ciudadanos rusos que no están de acuerdo pero a él le da igual», comenta el joven.

Por eso, el envío de armas a Ucrania le parece correcto: «Al principio, pensaba que la OTAN y la UE le estaban dejando de lado, pero ahora veo que sí que le están apoyando». Y considera muy acertadas otras medidas, como el cierre de empresas o la cancelación de eventos deportivos en Rusia.

No obstante, admite vivir esta situación «con miedo» por la cercanía de Ucrania con la UE. «Está más cerca que otras guerras en Asia, lo sientes más cerca y puede llegar en cualquier momento», afirma. También tiene muy claro que la solución tiene que pasar por Rusia. «Si no paran ellos no creo que pueda parar. Ucrania es un país menos fuerte y Rusia tiene armamento nuclear. El fin tiene que venir de Putin y sus aliados. Mientras, Ucrania tampoco se puede dejar invadir tan fácilmente», concluye.