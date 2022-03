El corazón me iba a mil por hora, lo escuchaba en mis oídos y tenía miedo de que ellos lo pudieran oír. Tragué lentamente saliva para intentar quitar el nudo que se había formado en mi garganta y me retiré a la cocina a preparar la tetera con agua caliente. La lluvia golpeaba agresivamente la ventana y el ruido de esta hacía que la conversación de la sala de al lado se convirtiera en un murmullo. Así que decidí pegar la oreja a la puerta para escuchar con mayor claridad lo que ellos decían.

–Así que cuéntenos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su mujer? –le preguntó el teniente de policía a Mr. Wellington.

-Ayer por la mañana estuve todo el día en la ciudad trabajando y no tuve oportunidad de volver a casa hasta medianoche, fue entonces cuando la encontré en la bodega donde yacía muerta, rodeada de siete candelabros –respondió él.

–¿Hubo alguien más en la casa durante su ausencia aparte de su esposa?

–En efecto, el ama de llaves está siempre aquí, sin embargo, creo que ayer se fue a hacer unos recados a Linconshire.

–¿Dónde se encuentra ella en este momento? –preguntó el teniente justo cuando yo entraba por la puerta del comedor con la bandeja de té.

–Usted es Miss Jane, el ama de llaves, ¿no es así? –dijo mientras ponía dos terrones de azúcar en su té.

–Efectivamente, soy yo. ¿Desean algo más?

–No, gracias, descuide. Siéntese por favor.

–Según el informe del forense, la muerte se produjo hacia las cinco y cuarto de la tarde, ¿qué hacía usted en ese momento?

–Como ya les habrá dicho Mr. Wellington, yo estaba haciendo unos recados, y cuando volví a casa me acosté directamente.

–¿No subió a ver si Mrs. Wellington necesitaba algo?

–No, nunca lo hacía. Si me necesitaba siempre tocaba una campanilla y yo acudía directamente a su servicio.

–¿Oyó a Mr. Wellington entrar en casa?

–No, señor. Tengo un sueño muy profundo y solamente me desperté al escuchar su grito de horror.

–Entonces me están diciendo que ninguno de los dos estaba en casa cuando ella murió.

Mr. Wellington asintió, pero antes de que pudiera decir nada le interrumpí bruscamente e indiqué a la policía que enseguida volvía. Tenía que encontrarla, no me podía arriesgar tanto. Con las manos temblorosas la saqué del cajón donde la guardaba desde hacía dos meses y me dirigí de vuelta.

Entré al comedor y le entregué al teniente una carta que Mrs. Wellington había escrito para su amiga Rachel, pero que nunca le había enviado. Tenía como fecha el 18 de noviembre de 1896. Le escribía a su amiga preocupada ya que había asistido a una feria en Devonshire y una vidente le había echado un mal de ojo, por haberla humillado, y le juró que un demonio la iba a poseer e iba a acabar con su vida depositando su cuerpo rodeado de siete candelabros.

El teniente de policía me miró receloso y abrió lentamente el sobre mientras buscaba la aprobación de los otros miembros de su equipo. Al terminar de leer la carta en voz alta, se quedó en silencio unos minutos, dubitativo, y suspiró.

–No sé muy bien lo que es esto, señora, pero nosotros somos profesionales y no creemos en lo sobrenatural.

–Yo no insinúo nada teniente, solo creo que esto les puede ser muy útil en la investigación.

–¿Hace cuánto encontró esta carta, señorita?, me preguntó el policía.

–No hace mucho, hará unos dos meses o así. Pero no le di importancia ya que en ese momento yo no creía en lo sobrenatural, aunque desde ayer le he dado mil vueltas y ahora me preocupa –afirmé segura y con confianza.

–Interesante –añadió el policía.

–¿Algo más que usted crea conveniente añadir? Quizás nos podría decir la razón por la que tiene restos de ácido sulfúrico en su cocina, para ser más claros, los mismos restos que se encuentran en el vaso de agua ya casi acabado, situado en la habitación de Mrs. Wellington.

En ese momento me quedé sin respiración, inmóvil, sin saber qué decir. Se hizo un silencio en la habitación, solo se escuchaba la tormenta que parecía aumentar con el paso de los segundos. Al teniente no le importó romper el silencio, y siguió hablando.

–Mientras usted estaba ausente buscando la carta, ha venido el forense, que había terminado con su examen del cuerpo. Mrs. Wellington tenía la boca y garganta quemadas, debido al ácido sulfúrico; algo que debió tener usted en cuenta a la hora de medir la cantidad de veneno que utilizó. Es un elemento muy raro de conseguir, pero da la casualidad de que ese mismo día tenemos constancia de que usted había ido a hacer un recado al único lugar del condado donde se puede obtener: la droguería de Mr. Perkinson. Así que por favor, Miss Jane, acompáñeme a la puerta, la llevamos a comisaría.

Me quedé helada. Lentamente me levanté de la silla en la que había estado sentada y me dirigí sin soltar una palabra a la puerta.

En el fondo no sentía arrepentimiento alguno, Mrs. Wellington merecía morir y yo me encargué de que eso ocurriera. La misma suerte debería correr el pobre Mr. Perkinson por equivocarse al indicarme la cantidad necesaria de ácido sulfúrico para acabar con una persona sin que fuera detectable.