La donación de sangre es un gesto solidario que no ha parado con la pandemia sino que ha ido a más. Uno de los grupos de donantes que más crece es el de la franja de 18 a 25 años, "entre un 8 y un 10% anual", asegura la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Carmen Garcés. En 2021 hubo más de 3.440 donaciones de jóvenes de estas edades y en lo que llevamos de año son ya 1.128. Destaca la cifra de nuevos donantes de 18 años, aquellos que ponen por primera vez el brazo para ayudar a otros. En 2021 fueron 180 y en los tres primeros meses de 2022 casi se ha alcanzado esa cifra: 174.

Según Garcés, este incremento es resultado de las campañas que entidades como el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón realizan entre los adolescentes de la comunidad, con propuestas como 'EducoDono', un programa educativo cuyo objetivo es transmitir a los jóvenes la cultura de la donación y lo importante que es para salvar vidas.

"Las transfusiones de sangre se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer o en pacientes a la espera de un trasplante", cuenta la especialista. Un ejemplo es el uso de plasma hiperinmune procedente de pacientes que han superado la enfermedad en el tratamiento de los casos de covid. "Se empleó sobre todo en las primeras olas y se sigue utilizando en los hospitales", dice.

Sencillo e indoloro

Donar sangre es un proceso sencillo e indoloro para el cual hay que cumplir una serie de requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y no haber viajado a ningún país exótico ni haberse hecho tatuajes ni piercings en los últimos 3 meses. Según Garcés, "así nos aseguramos de que la persona no tiene ninguna infección".

Además, hay un tope de donaciones al año: cuatro para los hombres y tres para las mujeres, dado que la menstruación puede afectar a los niveles de hierro y hemoglobina. No obstante, la donación no entraña ningún riesgo para la salud. "Es incluso beneficiosa", destaca la gerente del banco, ya que con ello "se renuevan los componentes de la sangre".

Para donar sangre se puede acudir a los hospitales, puntos de donación itinerantes que se sitúan a veces en lugares como centros educativos y universidades, o al propio Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, una infraestructura sanitaria que sirve para donar y almacenar las donaciones tanto de sangre como de tejidos y leche materna.

En unos "10 o 12 minutos"

"Cuando un donante llega al banco se le realiza un cuestionario para saber si existe algún inconveniente. Si no lo hay, pasa a la sala de donación. Es un proceso muy rápido, no duele, no notas nada y en unos 10 o 12 minutos ya ha terminado", cuenta la gerente. Una vez realizada la donación, accede a la sala de hidratación en la que le dan un bocadillo y agua o zumo, ya que es muy importante hidratarse más ese día para reponer líquidos.

"Existen además otros tipos de donación, como la donación por aféresis, en la que se separan los componentes de la sangre al extraerla del donante. El proceso dura unos 40 o 50 minutos, pero permite donar muchas más veces", apunta Garcés, que agradece a los jóvenes que cumplen 18 años que donen sangre y anima a otros a que, al llegar a esa edad, lo prueben si tienen la oportunidad. "Les va a aportar una gran satisfacción", afirma.