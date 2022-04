Los patinetes han llegado a las ciudades para quedarse y cada vez más personas utilizan estos vehículos para moverse de un lado a otro. Al haber más desplazamientos con patinetes, se producen también más accidentes. Esto lleva a tomar nuevas medidas para regular su circulación, entre las que figura el uso del casco.

Llevar estos elementos de protección es obligatorio según la ley estatal, que deja en manos de las ciudades su aplicación. En Zaragoza y Huesca llevar casco en bicis y patinetes no es necesario a partir de los 16 años, pero en Teruel, la semana pasada entró en vigor un nuevo código de circulación que lo hace obligatorio e impone sanciones a quienes circulen en estos vehículos sin esta protección. ¿Debería ser o no obligatorio el uso del casco en todas las ciudades?

Hace menos atractivo su uso

Desde las asociaciones de usuarios lo tienen claro: es recomendable pero no debe ser obligatorio, ya que esto «puede ser un impedimento para que nuevos usuarios se animen a utilizar este vehículo sostenible». Guillermo Royo es presidente de la Asociación de Usuarios de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) de Zaragoza.

Esta asociación se creó hace tres años ante el 'boom' de este medio de transporte en las ciudades, cuyos primeros modelos comenzaron a rodar por las calles en 2017. Según Royo, «ahora hay más accidentes con patinetes porque hay más patinetes circulando, pero no hay estudios sobre los accidentes de coche o moto que se han evitado porque la gente use más el patinete».

Puede ser visto como peligroso

Por otra parte, añade que el uso obligatorio del caso «puede suponer que los no usuarios lo vean como algo peligroso, lo mismo que pasa con las bicicletas». Eso no quita que haya que tener todos los sentidos alerta cuando se va en patinete, un vehículo que puede alcanzar los 25 km/h. «A más velocidad mayor probabilidad de sufrir un accidente si se nos cruza un peatón, un bache… En peligrosidad sí que está por encima de la bicicleta», reconoce Royo.

"Uno de los elementos que más influye a la hora de evitar accidentes es el estado del firme"

No obstante, según explica el conductor, «uno de los elementos que más influyen a la hora de evitar accidentes en patinete es el estado del firme, ya que «las consecuencias de encontrarse con un bache son imprevisibles y eso te obliga a estar pendiente del asfalto y se le quita atención a otras cosas». Ocurre lo mismo con el móvil y los auriculares, que «es evidente que tienen que estar prohibidos», asegura Guillermo Royo.

Por eso, señala que es importante crear más carriles bici y que los que ya hay se mantengan en buen estado, ya que «a veces se reasfaltan calles pero se olvidan de los carriles bici».

Diferencias con la bicicleta

En estas vías, los patinetes comparten espacio con las bicicletas. Ambos transportes son similares pero no son lo mismo. Desde el colectivo Pedalea, que aboga por una movilidad sostenible y el uso de la bicicleta en las ciudades, insisten en que «un patinete no es una bici, al igual que una bici no es un coche, por eso cada vehículo ha de tener sus propias normas de circulación».

Los ciclistas consideran que los patinetes tienen mayor riesgo de caída que las bicicletas, ya que «sus ruedas son más pequeñas y lisas, tienen un radio de giro más pequeño y ante cualquier bache es más probable caer al suelo», dice Perico Delgado.

Ahora bien, al igual que sucede con los patinetes, no hay estudios que demuestren que llevar casco reduzca los accidentes, si no que hace que la gente deje de usar la bicicleta. Además, indica Delgado, ante un accidente grave, como por ejemplo una colisión con un autobús, el casco podría no ser suficiente».

Medidas más efectivas que el casco

Según Delgado, existen otras medidas que podrían ser más efectivas como una red de vías ciclistas más amplia, limitar la velocidad de los vehículos motorizados o la prohibición de usar el móvil y llevar auriculares cuando se circula en bici o patinete por vías urbanas. «En el caso de los patinetes, en el momento en el que no requiere ningún esfuerzo desplazarse, toda la atención tiene que estar puesta en la conducción», defiende.

"Actualmente se calcula que un 40% de los vehículos que circulan por los carriles bici de Zaragoza son patinetes"

Rápidos, cómodos y fáciles de conducir, los patinetes van ganando cada vez más terreno en las ciudades. No existen estadísticas de los desplazamientos que se realizan a diario en este medio de transporte cuyo uso va en aumento. «Se calcula que actualmente un 40% de los vehículos que circulan por los carriles bicis de Zaragoza son patinetes y el 60% son bicicletas, e irá a más», asegura Guillermo Royo.

Para el presidente de la asociación de usuarios de VMP de Zaragoza, «la imagen del patinete ha cambiado. Es un vehículo que complementa lo que ya había y que aporta comodidad y rapidez en los desplazamientos largos, elementos que hacen que la bici no sea tan atractiva».