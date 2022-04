¿Cumples todos los requisitos para disfrutar de tu ciudad como nunca antes hubieras imaginado y todavía no eres embajador del Programa de Ocio para Jóvenes Z16? Pues no sabes lo que te pierdes. El equipo de embajadores ha disfrutado hasta la fecha de un sinfín de actividades exclusivas con visitas al Museo Pablo Gargallo, a La calle indiscreta o el edificio CaixaFórum. ¡Y esto no ha hecho más que empezar!.

