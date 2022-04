Cuando salí de casa en dirección al molino para recoger la harina que le había encargado al señor Tomás, me topé con un perro sin correa, un joven y bello golden retriever. Su pelaje era suave y se notaba que estaba bien cuidado. Leí en su collar que sus dueños vivían en una casa que se encontraba en las proximidades, así que decidí realizar mi buena acción diaria e invertir mi tiempo en acompañar al perro perdido de vuelta a su hogar.

Me abrió la puerta una encantadora señora que rondaría los sesenta años y estuvo enormemente agradecida de que le hubiese traído de vuelta a su perro. La noté nerviosa y al ir a preguntarle, solo me respondió que ahora su cachorrito estaba a salvo del conde.

Proseguí mi camino al molino y allí le pregunté al señor Tomás si conocía a un conde por el que me tuviera que preocupar. Alarmado tras la mención de ese nombre, me dijo que no lo dijera en voz muy alta en su molino y me contó la historia que ahora os relato yo.

Las noches eran cada vez más oscuras y frías en un pequeño poblado al lado de las montañas y sus habitantes procuraban estar en sus casas antes de la puesta de sol. Todos estaban de acuerdo con que algo malévolo se escondía en las penumbras pasado el ocaso.

Ocurrían cosas no muy comunes de vez en cuando. Una vaca que está muerta por aquí, una cabra que desaparece por allá, perros que le ladran a las sombras… Los habitantes de este remoto pueblo creían que estos sucesos no podían ser causados por un suceso corriente, sino que lo atribuían a algo sobrenatural.

La tarde del primer día de vacaciones de la escuela, Manuel se encontró con un gran rebaño de cabras que le cortaban el camino de vuelta a su casa. Decidió dar un rodeo y adentrarse en la vegetación para no llegar tarde y coger el camino que hay por el bosque. Su madre le había avisado, no le gustaba que fuese por ahí y más si se estaba haciendo de noche, pero era eso o llegar tarde y si lo hacía, no le dejaría salir con sus amigas el resto de la semana.

Comenzó a caminar por un caminito cerca de un arroyo y de repente empezó a soplar un viento muy fuerte, cuanto más se adentraba, más frío hacía. Le pareció ver sombras tenebrosas en los árboles, pero se dijo que serían ramas. Oyó unos susurros indescifrables, pero se dijo que sería el viento y los pájaros. Le sobresaltó el crujir de unas ramas, pero se dijo que serían unas liebres o algún roedor. Sintió cómo una mano le rozaba el hombro y se giró, pero no vio a nadie. Manuel, asustado, empezó a andar más rápido y se le aceleró la respiración. Podía ver el vaho salir de su boca y nariz, lo que le impedía vislumbrar con claridad el camino que debía seguir. En un descuido se tropezó con una piedra y tuvo la mala suerte de acabar en el arroyo. Cuando salió, estaba empapado, tiritando de frío y temblando de pavor.

Vislumbró la sombra de un hombre encorvado a su izquierda y le gritó si podía ir a ayudarle. El hombre no le respondió, así que Manuel se puso en pie con alguna dificultad puesto que le dolía la pierna tras la caída y fue en su dirección.

Manuel se acercaba, pero no le veía la cara al señor. Este estaba a contraluz, de espaldas y encorvado, tenía algo en las manos y había una figura tumbada en el suelo. No le daba buena espina la situación al chaval, pero su curiosidad le podía así que se situó detrás de él y le dio dos toquecitos en la espalda para ver si se encontraba bien.

Lo que vio le dejó consternado. El señor en cuestión era un hombre de mediana edad, más pálido que un copo de nieve, con la cara demacrada, unas ojeras más oscuras que la noche y una nariz picuda. Pero lo más inquietante de todo y lo que le hizo salir a Manuel corriendo fue el cuchillo que llevaba en la mano y las cabezas degolladas de perros, cabras y vacas que tenía en la mano y a sus pies. Se quedó paralizado de horror y antes de salir corriendo en dirección contraria, oyó un susurro del hombre que tenía enfrente que le decía: «Da saludos al pueblo de parte del Conde».

Manuel llegó empapado y traumatizado a su casa y su madre le preguntó qué había pasado. El joven incapaz de articular palabra probablemente para siempre, cogió una hoja de papel y escribió «El conde nos manda saludos».