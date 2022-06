Quienes paseen estos días por los pasillos del IES Miguel de Molinos de Zaragoza van a poder realizar un viaje en el tiempo de más de dos milenios. Los alumnos del 4º de ESO que cursan Latín y Griego, con la colaboración de algunos compañeros de Bachillerato, han organizado una exposición sobre la vida cotidiana en la antigua Roma, resultado de la colaboración entre los departamentos de Plástica y de Lenguas Clásicas.

La educación en el mundo clásico, la vida de la mujer en la domus o los hábitos sociales en las letrinas, han sido algunos de los aspectos sobre los que los estudiantes han tenido que reflexionar para plasmar en dibujos algunas estampas y costumbres de la vida cotidiana romana, así como recrear utensilios y materiales que se utilizaban en aquella época.

El objetivo de este trabajo ha sido mostrar quiénes eran y cómo vivían los antiguos romanos y su herencia en el mundo contemporáneo. "Hablamos su lengua, pisamos sus calles, gobernamos con sus leyes, pensamos con ellos, leemos sus poemas, historias y mitos, contamos el tiempo con sus calendarios y nos divertimos con sus espectáculos", recuerdan desde el centro.

El resultado de este trabajo puede verse expuesto en el instituto, en una muestra dividida en cuatro ámbitos, en el que se da vida a algunos personajes e historias que bien podrían haber sucedido en aquel tiempo. Así lo cuentan desde el centro:

'Luddus litterarius'

Han llegado niños con su maestro, están todos atentos, en silencio, observando cómo el magister dice una palabrejas muy difíciles: nominativus, acusativus, etc. De vez en cuando Laelius se despista y el magister le hace copiar en su tablilla cien veces el alfabeto griego : α, β, γ, δ, ε..., y vuelta a empezar, ¡por todos los dioses!, ¡cómo le duele ya la mano!

Servius no acaba de entender lo de los números romanos, ¡es que son números con letras! y eso no hay quien lo entienda, ¡seguro que dentro de poco eso lo quitan y nadie lo estudia!

Antonius y Sabinus quieren saber qué significa eso que está explicando ahora, no sé qué de a priori, in mente, carpe diem…, deben ser cosas importantes porque el maestro dice que estas palabras perdurarán en los tiempos.

Tiberius mira el busto de Virgilio, este sí que es un escritor importante!! ha escrito una obra que se llama la Eneida y cuenta muchas aventuras de nuestros antepasados, el magister a veces nos las lee en unos papiros, que tiene muy escondidos en la biblioteca para que no se estropeen. ¡Eso sí que es chulo, y no escribir y escribir en las tablillas de cera con esos stilus que no pintan ni nada!

'Schola Grammaticus'

También han venido unos alumnos mayores con un rétor muy serio que lleva una vara, y si no te portas bien, ¡ya sabes lo que te espera! Aquí aprenden Historia, Filosofía Aritmética… ¡se les oye leer a Homero en griego! Les habla de uno que se llamaba Platón y que veía realidades donde sólo había sombras (¿pero eso cómo puede ser?, yo creo que de tanto pensar a este Platón se le secó el cerebro). El de la vara no les deja desperdiciar ni un trocito de papiro, los ha traído de Egipto y dice que son muy caros.

Marcus tiene una duda, no sabe si Aquiles era el del talón o si Odiseo llegó por fin a Ítaca. Ay, ay, ay, se va a ganar un buen castigo: ¡a copiar la Ilíada hasta que se la aprenda!

Caesar quiere que el grammaticus le revise unos versos que ha escrito: collige, virgo, rosas…. que se lo ha dedicado a su prometida, ¡aunque aún no la conoce! Le ha quedado muy chulo, es todo un poeta, es un romántico y lee a uno que se llama Catulo, que escribe cosas del amor y el odio, (pero ¿cómo se puede amar y odiar a la vez?) y lee también a otro que lo debió de pasar muy mal porque dice que se quedó herido por el amor. ¡Qué cosas les pasan a estos poetas! Seguro que sólo les pasa a ellos, por eso nadie los entiende.

Paulus también escribe muy bien pero le da vergüenza y nunca lee en clase lo que escribe, siempre guarda sus papiros pero una vez los vi: lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás, porque a veces por una tontería se puede formar un mare magnum; y como le cuesta hacer amigos un día pensó que quien encuentra un amigo, tiene un gran tesoro. ¡Qué majo Paulus, a ver si nos hacemos amigos!

Domus

Dos bellezones de mujeres se ocupan de adornar el altar de sus antepasados, los veneran con laurel, olivo y aceites perfumados es que nosotros no nos olvidamos nunca de nuestros mayores, por ellos estamos aquí.

Iulia le cuenta a su amiga Claudia que está preparando la boda de su hija, ya casi tiene 14 años y su esposo ha decidido que ha llegado el momento, así que no hay más que hablar. ¿Qué te parece la nueva túnica que me ha regalado Adrianus para el día de la boda? ¡Me la ha traído de Grecia! Qué suerte poder viajar a esas tierras desconocidas y nosotras aquí, siempre en la domus.

Claudia no le hace mucho caso, está ofreciendo incienso a los dioses, cree que está de nuevo embarazada y pide que esta vez sea un niño porque si no es así Sextus se enfadaría mucho, necesitan un heredero y es su obligación. ¿Crees que ya se me nota? Todavía no se lo he dicho a Sextus, ¡ojalá sea un niño!

Letrinas

¿Y ésos a dónde van? Llevan mucha prisa, no sé debe ser algo importante, igual van a la asamblea o a algún juicio, vamos a ver si nos enteramos. Nos asomamos por aquí que se ve todo bien. ¡Uf, vaya, ya sé por qué llevaban tanta prisa!

Pero, vamos a ver, ¿esto no lo pueden hacer en sus casas? No, hombre, en las domus de la plebe no hay agua. Mira tú te sientas ahí, haces tus cosas y por debajo pasa agua y se lo lleva todo. Vienes aquí y de paso te enteras de todo, que si a quién vas a votar, que si estamos en guerra con los de Bílbilis, que si se han gastado muchos denarios en el teatro de CaesarAugusta, que si Claudia igual está embarazada.

Ya pero, es un poco indiscreto y luego ¡hala a limpiarse todos con la misma esponja, por los dioses que horror! Pero, hombre, para eso están los esclavos, lavan las esponjas con vinagre y así ya están limpitas para el siguiente. Bueno, si tú lo dices…