Los alumnos y alumnas de 2º de ESO del Colegio Romareda de Zaragoza que cursan como segunda lengua extranjera francés, nos dirigimos hacia la Filmoteca de Zaragoza para ver dos cortometrajes (en francés) y posteriormente tener un pequeño debate con el Instituto Francés sobre los cortometrajes vistos. Compartimos sala con el IES Miralbueno, y una vez sentados, el responsable del programa, Manuel Hernández, nos ofreció una breve presentación de los cortometrajes.

La primera película se titulaba Maman pleut des cordes traducido al español como Mamá llora a cántaros. La película trata sobre una niña llamada Jeanne que vive sola con su madre, la cual se encuentra atravesando una pequeña depresión. Su madre decide que para recuperarse debe buscar ayuda y envía a su hija a pasar la Navidad con su abuela. Jeanne no estaba dispuesta a irse con su abuela; allí no tenía ningún amigo. Jeanne conoce a Cloclo, Leon y Sonia, amigos muy especiales con los que se divierte mucho. El deseo de Jeanne era poder pasar la Navidad con su querida madre, pero no iba a poder ser. En busca de su madre comprende que debe apoyarla y dejar que pase unos días más en el hospital psiquiátrico para que esta se recupere del todo y vuelvan a vivir como una familia feliz.

El segundo corto se titulaba La vie de château traducido como La vida en el castillo. Violette es la protagonista, una niña que acababa de perder a sus padres en los atentados terroristas de París. Violette debe irse a vivir al palacio de Versalles con su tío Régis el cual trabajaba como limpiador. Él era odiado por Violette, y Régis tampoco amaba a los niños así que deben esforzarse por aprender a convivir para llevar una vida lo más normal posible.

Muy recomendable

En mi opinión el cortometraje más entretenido y el que más me gustó fue el primero, y según muchos compañeros también lo fue. La historia de Violette fue más lenta, aunque desde luego ambos cortometrajes los recomiendo muchísimo.

En el debate nos hicieron múltiples preguntas sobre lo que acabábamos de ver. Una vez terminada la actividad regresamos al colegio. Sin duda una jornada diferente pero entretenida para terminar la semana. Au revoir!