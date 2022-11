Me gustaría comenzar expresando mi total rechazo a comportamientos misóginos, homófobos y de cualquier clase que puedan suponer acoso. Ya no solo a mujeres, sino a cualquiera que lo pueda sufrir, bien sea por su condición sexual o su identidad de género.

Pensando en el tema principal que voy a exponer (la misoginia), es difícil entender que en el año 2022, siga habiendo gente que no respete a las mujeres y su crecimiento profesional e individual.

La igualdad es un derecho de la Constitución que no es cumplida ni siquiera por algunos jueces.

Ciertos sectores machistas se esconden detrás de las redes sociales para insultar y despreciar cualquier tipo de idea o iniciativa que sirva de ayuda a una mujer que quiera cambiar la cultura social que se nos ha inculcado a lo largo de los años.

La pregunta es sencilla: ¿dónde está la libertad de expresión, el derecho a progresar como persona? ¿A caso que seamos iguales y tratar a las mujeres como iguales, les da miedo? ¿Qué tienen miedo a perder?

Esas personas están ancladas en el pasado. Esa es la razón por la que les llaman “progres” a las mujeres que impulsan la evolución de los derechos de todas ellas.

Avances en los últimos años

Las diferentes políticas de los últimos años, han servido para que se tenga un Ministerio de Igualdad donde se vigilan y se impulsan iniciativas para la igualdad de la mujer.

A día de hoy, hay muchas mujeres que ocupan puestos en altos cargos políticos y de empresas privadas. Pero aun así, los medios de comunicación dicen que sigue habiendo desigualdad en muchos sectores.

Un ejemplo son los sueldos de las mujeres en algunos trabajos, ya que son menores que los de los hombres siendo el mismo trabajo el que hacen.

En definitiva, las redes sociales no deberían permitir este tipo de abusos y de acoso a mujeres que tienen el derecho a expresar lo que ellas decidan siempre con respeto.

Pero el problema no son las redes, sino la falta de una legislación que persiga y castigue a este tipo de personas que acosan la libertad de expresión e intentan detener el avance en la igualdad.

Cuestión de educación

Como bien me ha explicado mi padre, y espero que esto sirva como ejemplo, por desgracia, en la España de no hace muchos años, la mujer no tenía prácticamente derechos, ya que la mayoría de sus decisiones, por no decir todas, pasaban por las de un hombre.

A lo largo de estos últimos años, se está notando un cambio. La liberación que consiguió la mujer con la ley del divorcio en el año 1981 supuso un respiro que le ayudó a no tener convivir a la fuerza con un hombre que la maltrataba, la engañaba o no la quería. Desde esos tiempos se han ido produciendo cambios que mejoran la situación de la mujer en la sociedad.

Por último, diré que dada mi corta edad no he vivido los años en los que ser mujer significaba ser menos. Además he tenido suerte porque me han enseñado que mi educación se tiene que basar en el respeto a los demás y por eso sé que las chicas y los chicos debemos tener las mismas oportunidades.

Considero que al final, todo esto no se trata más que de educarnos desde pequeños en el respeto hacia todos y que dicho respeto sea algo natural en nuestro día a día.