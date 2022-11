El alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato del IES Monegros Gaspar Lax de Sariñena (Huesca) asistió el pasado mes de octubre en el cine teatro del Molino e invitados por nuestra Comarca, y junto a un grupo de alumnos y alumnas de Grañén, al estreno de la película 'Persiguiendo el límite' que narra la experiencia de Rubén Zulueta y José Ignacio Fernández, quienes se marcaron el reto de recorrer Los Monegros durante el verano del 2021 con sus sillas de ruedas.

Un total de 400 kilómetros por nuestro duro territorio con el propósito de visibilizar las enfermedades minoritarias y recaudar fondos para la investigación. El tercer componente de la asociación Aupa Caminus es Antonio González, encargado de toda la logística que conlleva una experiencia como esta.

Los alumnos pudieron aprender cosas como "nunca te puedes rendir porque todo se supera" o "hay que saber valorar cada momento y hay que disfrutar al máximo". También les han dejado mensajes en las redes: "sois muy fuertes y valientes", "os deseo lo mejor y que nunca dejéis de hacer lo que os gusta", "sois muy fuertes mentalmente para poder hacer lo que hacéis y estar así de felices estando siempre en silla de ruedas".

Una película para reflexionar

Jara Ballarín, de 2º Bachillerato reflexionó así después de ver el documental: "Personalmente me hizo reflexionar y plantearme cosas que hasta el momento no me las había llegado ni a plantear como por ejemplo de qué manera reaccionaría si me dijesen que en un futuro no podré volver a correr, o que me tendrían que ayudar a levantarme todas las mañanas porque mi cuerpo no me lo permite, sinceramente siento admiración por vosotros y por la forma en que lo estáis afrontando día a día y no solo eso, sino que lo lleváis de una manera muy natural y con una sonrisa en la cara".

Y es que, efectivamente, la alegría y buen rollo que nos transmitieron fue sin duda la mejor lección que transmitieron a nuestros alumnos y alumnas.