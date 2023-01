¿Cumples todos los requisitos para disfrutar de tu ciudad como nunca antes hubieras imaginado y todavía no eres embajador del programa de ocio para jóvenes Z16? Si has nacido en el 2007 y vives o estudias en Zaragoza y todavía no te has apuntado ¡no sabes lo que te pierdes! Un sinfín de actividades exclusivas con visitas personalizadas y regalos solo por pertenecer al equipo de embajadores de Z16.

Pero, ¿en qué consiste esta figura? Su cometido es dinamizar la participación de otros zaragozanos y zaragozanas de tu edad en este proyecto. Buscamos jóvenes con vocación de servicio, capacidad de liderazgo y participación que, de manera voluntaria, presten su ayuda a aquellas personas que deseen participar en Z16, un programa coordinado por Zaragoza Joven, el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Te ha sonado bien todo esto? Solicita más información a través de correo electrónico (z16ayuda@zaragoza.es), llamando por teléfono al 976-721616 o contactando a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si ya lo tienes claro, ¡inscríbete en el formulario de la web municipal! Rellena la preinscripción 'online' ¿A qué esperas? Rellena la preinscripción online y, en breves, una persona del equipo Z16 se pondrá en contacto contigo para invitarte a una actividad de nombramiento. Y así, entrarás a formar parte de este grupo exclusivo con tratamiento VIP dentro del programa. Z16 te permite participar de forma gratuita en 16 actividades culturales, de ocio o deportivas divididas en diversas categorías temáticas (conciertos, exposiciones, espectáculos, eventos deportivos, talleres, y un amplio etcétera) a lo largo de todo el año. Visita el parque de Atracciones o el Acuario de Zaragoza, disfruta de conciertos, obras de teatro, cursos y talleres, recorre el casco histórico en Bus Turístico o surca el Ebro en canoa ¡y muchas cosas más! Una oportunidad única de conocer la ciudad. ¿Te lo vas a perder? ¡Venga ya! Te recomendamos Este es un ejemplo de las actividades que encontrarás en el programa de ocio para jóvenes Z16, ¡completamente gratis!: Ciclo Museos y Mujeres: Diosas y mortales en el Museo del Teatro de Caesaraugusta . Disfruta de una de nuestras visitas guiadas que pretenden dar visibilidad a la mujer como sujeto activo en la historia. Durante la cita, los participantes hablarán del papel de la mujer romana en la sociedad, un papel que fue más allá del que ejercieron en sus domus. Algunas llegaron a desarrollar importantes funciones dentro de la religión, ejerciendo de nuevo un papel público.

Encuentros con... Lula Gómez en Caixafórum Zaragoza . Primero llegaron las animaciones para publicidad, los premios y los viajes por todo el mundo, las clases y la codirección de La Academia de Animación, y seguramente todo esto era un camino hacia "Eres una caca", la exitosa webserie de la protagonista de este encuentro. ¿Quieres saber más?

Clase de TRX + Abdominales. Gimnasio Body Factory. Si lo tuyo es ponerte a prueba y te gusta el deporte, en esta clase te lo vas a pasar genial. En TRX se combinan diferentes ejercicios utilizando como accesorio un arnés y nuestro propio peso corporal para conseguir tonificar nuestros músculos y mejorar la flexibilidad y el equilibrio. ¡No te lo pierdas!