Los alumnos y alumnas de 2º de ESO 'A' del Colegio Romareda de Zaragoza leímos la interesante redacción de El Periódico del Estudiante que hablaba sobre las claves para relajarse y descansar de manera efectiva escrita por Noemí Gallego López, la cual nos puede ayudar mucho durante el curso.

En este artículo, nos comentan cuáles son las claves para descansar de forma adecuada. Los cinco conceptos más importantes son: el momento, la importancia de que nada ni nadie nos interrumpa durante el periodo de tiempo en el que descasemos. Cambiar de sitio, al tener obligaciones que realizar sería recomendable cambiar de lugar para no distraernos con lo que tengamos pendiente. Técnica, descansar con algo que no requiera esfuerzo mental. Bloquear distracciones, intentar no pensar en las mil cosas que quedan por hacer, organizarse de manera correcta etc. Conócete, probar diferentes modos de descanso y realizar el que mejor se adapta a nosotros.

Desde mi punto de vista, todos los aspectos dichos anteriormente son importantes pues descansar es una forma de relajarse para luego continuar más tranquilo y realizar las tareas y estudiar de manera más efectiva. Además de trabajar es muy relevante el poder descansar la mente y el cuerpo.