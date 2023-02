¿Cómo? ¿Qué todavía no has visto un musical en directo en tu vida? Con Z16 te lo ponemos demasiado fácil gracias a una obra que está causando furor en la ciudad de Zaragoza, El Médico, disponible hasta finales del mes de febrero en el Teatro Principal de la capital aragonesa. Un espectáculo de teatro musical de creación basado en la novela homónima The Physician, de Noah Gordon, sobre un libreto y letras de Félix Amador.

La obra fue reconocida como Mejor musical de Broadway en el año 2019, y ha sido considerada la número 1 por la crítica en numerosas ocasiones. ¿De qué trata? Narra la historia de Rob J. Cole, un joven inglés que desde muy pequeño se queda huérfano y sin recursos. Sin embargo, su tesón y ansias de conocimiento, le guían hacia una vida llena de aventuras. Rob J. Cole logra aparcar el miedo y abandonar los prejuicios para emprender el viaje de su vida, donde descubrirá el amor, llegando a realizar el sueño de seguir su auténtica vocación. Durante las más de dos horas que dura el espectáculo, el espectador realizará un viaje desde la enigmática ciudad de Londres hasta la asombrosa Persia en pleno siglo XI, una época fascinante pero difícil, donde el conflicto entre las religiones cristiana, judía y musulmana era muy latente. Y qué mejor que hacerlo desde uno de los espacios más bonitos y con más historia de nuestra ciudad, el Teatro Principal de Zaragoza ¡y completamente gratis! ¿Alguien da más? No perdáis la oportunidad de disfrutar de este maravilloso musical. ¡Os esperamos! Más información y condiciones. ¿Te ha quedado alguna duda? Si es así, puedes enviar un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976-721616 o contactar con el programa a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, contamos con un formulario de inscripción en la web municipal. Te recomendamos Estas son algunas de las actividades que puedes disfrutar próximamente si tienes o cumples este año 16 años y te registras en el programa Z16. Partido Balonmano Casademont Zaragoza vs. Balonmano Tarazona : ¿Quieres disfrutar de un partido de balonmano de la Liga Primera Nacional Masculina, sin salir de la ciudad y completamente gratis. Pues no te pierdas esta actividad.

XIX Muestra de cine y derechos humanos : Si en cambio lo tuyo es el cine… ¡Disfruta de la proyección del documental 'Habitación sin vistas' en el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa.

Si en cambio lo tuyo es el cine… ¡Disfruta de la proyección del documental ‘Habitación sin vistas’ en el Centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa. Taller de 'lettering' y tipografía: ¿Te apetece poner a prueba tu creatividad? Con este curso de la Zona Joven Casco Histórico ahora lo tienes más fácil que nunca.