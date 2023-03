A veces parece que para disfrutar de una obra de teatro tan solo hay que ir al Principal o al Mercado -espacios que nos encantan-, pero nada más lejos que la realidad. En la capital aragonesa hay mucho más, y desde luego, también podemos encontrar actividades teatrales en nuestros barrios. ¿Quieres saber más?

En esta ocasión os proponemos una actividad que se desarrollará en el Centro Cívico Salvador Allende, en el barrio de Las Fuentes, de la mano de la compañía de teatro Estigma. Se trata del espectáculo ‘Las Mortero’, una comedia donde abrazar lo que nos han dicho que no podemos ser y en la que, sus protagonistas, se apropiarán de sus debilidades, se sentarán en torno al fuego y cantarán para no rendirse y para pellizcar el corazón del público e invitarlo a que por fin hagan algo tan radical como es amar.

La cita tendrá lugar el próximo viernes, 10 de marzo, a las 19.00 horas. Y por pertenecer al programa de ocio para jóvenes Z16 ¡tienes acceso predilecto! ¿Alguien da más? No te la pierdas.

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, tiene un formulario de inscripción en la web municipal.

