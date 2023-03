Crear con inteligencia artificial (IA) es cada vez más posible. Por eso, desde el programa de ocio para jóvenes Z16 os proponemos una actividad que, seguro, os va a parecer ¡muy interesante! El taller Generación de imágenes por una IA: iniciación a Midjourney.

Para los que no lo conozcáis, Midjourney es una inteligencia artificial con la que se pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales. Un laboratorio independiente de investigación similar a Dall-e de OpenAI y al Stable Diffusion de código abierto. Sugerente, ¿verdad?. En este taller aprenderéis a utilizar esta tecnología orientada al diseño digital y cómo obtener buenos resultados de la mano de Pablo Aliaga.

La cita tendrá lugar el 18 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas. ¿Dónde? En el Centro de Arte y Tecnología Etopía Zaragoza, en el barrio de La Almozara. ¡No te quedes sin tu plaza gratuita y prioritaria!

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, rellena el formulario de inscripción en la web municipal.

