Las redes sociales son las plataformas creadas en los últimos años para intercambiar contenido, fotos, vídeos, post, comentarios, pero también son el medio de trabajo de muchas personas. Todas las redes sociales tienen muchos beneficios, ya que nos entretienen, nos informan y nos permiten contactar con personas que están lejos. Así conseguimos conocer a gente y hacer nuevos amigos, crear contenido y recibir información actualizada al momento. A mí, por ejemplo, me vienen fenomenal para poder estar en contacto con mis amigos, para ver vídeos cuando me aburro y para buscar información ante cualquier duda.

Pero como todo, las redes también tienen muchos aspectos negativos. Empezando porque perdemos nuestra privacidad. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que compartimos y saber que, una vez que subimos algo, deja una huella digital imborrable y puede llegar a muchas personas desconocidas que pueden utilizarla como quieran e incluso en nuestra contra.

El problema de los 'hater'

Además, en las redes ha surgido un tipo de perfil muy peligroso, el hater, anglicismo que podemos traducir como odiador. Son personas que se dedican a menospreciar y a criticar de forma destructiva a otros usuarios. Amparados por el anonimato que proporciona Internet, sus ataques son tremendamente dañinos y sin ningún sentido. Todos hemos sufrido comentarios ofensivos o menospreciándonos en algún momento. Y, ante esta situación, desde mi punto de vista, lo mejor para nuestra salud mental, es bloquear a este tipo de perfiles y, por supuesto, denunciarlos.

El acoso en la comunidad 'gamer'

Una de las redes donde se produce más acoso es en la comunidad gamer, sobre todo con las jugadoras femeninas. La comunidad gamer puede ser positiva, en algunos juegos, pero muy tóxica en otros. Las jugadoras femeninas tienen que añadir, a esa toxicidad, el acoso en todas las redes sociales, desde Twitch hasta Twitter o YouTube, llegando a situaciones de tal calibre que tienen que hacer sus cuentas privadas, con los perjuicios que esto les genera en número de seguidores y económicamente.

¿Cómo podemos actuar?

En las redes y fuera de ellas, yo creo que nos podemos encontrar tanto con buenas personas, como con otras de dudosas intenciones, e incluso con malas personas. Por ello, es siempre bueno tener cuidado y no confiar totalmente en esas personas que no conocemos y que de repente nos dan like y buscan iniciar una conversación personal con nosotros.

Como conclusión, considero que en las redes sociales tenemos que seguir unas pautas de actuación y convivencia similares a las que usamos en nuestro día a día: ser educados, evitar publicar información falsa, no compartir direcciones ni números telefónicos y subir contenido que verdaderamente sea constructivo y respetuoso con todo el mundo.