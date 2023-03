¿Te gusta bailar? Si tienes el ritmo en el cuerpo o simplemente te apetece probar algo diferente y salir de tu zona de confort, el programa de ocio para jóvenes Z16 te lo pone muy fácil. Bailes latinos, danza moderna, hip hop y break o dance hall son tan solo algunas de las alternativas que tienen para ti para las próximas semanas. ¿Y tú? ¿Qué excusa tienes para seguir postergándolo? ¡Ven a darlo todo!

Nuestro viaje comienza por la Zona Joven Santa Isabel donde nos proponen dos actividades completamente diferentes. Por un lado, aprender a bailar merengue, cha cha cha, bachata o salsa, entre otros estilos de bailes latinos completamente de moda. ¡Acude solo o en pareja! Y piérdete entre los diferentes ritmos caribeños que nos proponen.

Si por el contrario lo tuyo es más el hip hop o el break estás de enhorabuena, porque para ti también tenemos una alternativa en el Z16. Se trata del curso que organiza la Zona Joven Santa Isabel y en el que aprenderás muchas de las variantes de esta danza urbana, tales como el break dance, popping, locking, new school, krumping, jazz-funky.

Bailes modernos y 'dance hall'

Si lo que te llama realmente es el baile moderno, en la Zona Joven Universidad de la capital aragonesa nos proponen dos actividades de lo más divertidas. Por un lado el curso de iniciación que seguro no te va a defraudar. Hip hop, funky, danza urbana ¡y muchas sorpresas más!

¿Todavía quieres más? ¿Qué tal un poco de dance hall? Se trata de una disciplina de baile jamaicana que se originó a mediados de la década de los años 70 y que hoy triunfa mucho entre los y las jóvenes en la actualidad... En este caso en la Zona Joven Universidad ofrecen un curso avanzado, ¿te animas a probarlo?

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, rellena el formulario de inscripción en la web municipal.

