¿Todavía no te has enterado? Durante estos días la agenda Z16 cuenta con entradas para algunos de los espectáculos de magia que se van a desarrollar en el Centro Cívico Salvador Allende de la capital aragonesa como parte del programa III Camino al Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza. Interesante, ¿verdad? Pues sigue leyendo, porque aquí te contamos algunas cosas:

Empezamos por el show de Lola Mento que aterriza con un espectáculo "polipatético" de magia, humor, improvisación y gamberrismo. Porque para Lola, la magia y la interacción espontánea con el público son las excusas perfectas para hacer reír a toda la familia. Además, si tienes suerte, quizás te conviertas en uno de los de los protagonistas de Lolamentando. ¿Te atreves? Será el sábado 15 de abril, a las 18.00 horas.

Tan solo un día después, el domingo 16, podrás disfrutar de la actuación en directo de Adrián Conde y su Intríngulis. Un espectáculo de clown con el que intenta hacer las cosas bien, pero en el que siempre ocurre algo para que este entrañable personaje se complique su vida y alegre a los presentes con sus malabares -con todo tipo de objetos-, trucos, chistes y muchas cosas más. ¡No te lo pierdas! Solo por pertenecer al Z16… ¡Tenéis entradas gratis!

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16_juventudzgz. Y si todavía no lo has hecho, rellena el formulario de inscripción que encontrarás en la web municipal

