El IES Ramón J. Sender de Fraga recibió en el mes de marzo la visita de 31 estudiantes de Italia, Turquía y Lituania, que se dieron cita en esta localidad de Huesca para debatir sobre los cero residuos. Esta visita forma parte del proyecto Erasmus Leave Zero Waste for the Future (en español, Dejar cero residuos para el futuro) en el que participa el centro educativo. De hecho, cinco estudiantes del instituto fueron de viaje a Turquía a principios de curso gracias a este programa.

Los primeros alumnos procedentes de Turquía y Lituania llegaron a Fraga el 1 de marzo. Al día siguiente, se cocinó una gran paella en el instituto entre los alumnos participantes en el Erasmus, profesorado y familiares. El domingo 5 de marzo se recibió a los alumnos italianos y el lunes, los alumnos hicieron una presentación del centro, acompañada por un concierto de ukelele de los estudiantes de 1º de la ESO. Más tarde hicieron un taller de creaciones artísticas con madera y metal, fueron a visitar una fábrica de piensos y cenaron una pizza en un restaurante de la zona. Taller de creación con plástico y juegos reciclados El martes por la mañana, hicieron unas creaciones relaciones con el programa Leave Zero Waste for the Future, en este caso con plástico, seguidas de unos macrojuegos con material de reciclaje de casa y por la tarde realizaron la ruta de la floración por las huertas de Fraga. La jornada del miércoles tuvo como aliciente el viaje a Barcelona, donde los alumnos visitaron la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, la Puerta del Ángel, la Catedral del Mar-Born y el puerto. También pudieron ver unas vistas preciosas desde el Tibidabo, simultáneo al proyecto ‘Bin investigators in Barcelona’. Unos estudiantes de Fraga viajan a Turquía con el programa Erasmus+ Intercambio cultural El jueves, ya en el centro, los estudiantes participantes en el Erasmus construyeron un invernadero, fueron recibidos en el ayuntamiento y realizaron una visita guiada por Fraga. Por la tarde, disfrutaron de la actuación de la Rondalla de la Peña Fragatina, con una representación de los bailes y canciones típicas, y luego se realizaron unas presentaciones de los juegos culturales de los diferentes países. Para finalizar el día, se hizo una cena multicultural para el alumnado, profesorado y familias de acogida. Un nuevo invernadero en el centro Finalmente, durante la última jornada, los estudiantes continuaron con el invernadero y algunos alumnos hicieron presentaciones orales relacionadas con el proyecto llevado a cabo en cada uno de los países. Después, hicieron un taller de eco plástico y acabaron con la realización del proyecto Fashion show, en el que pusieron el lema del Erasmus en unas camisetas. Para terminar, se entregaron los certificados, comieron una barbacoa en el centro y por la tarde, casi todos los alumnos disfrutaron de una tarde en la bolera con los alumnos procedentes de los demás países. “Ha sido una experiencia enriquecedora e inolvidable para todos”, dicen las estudiantes de Fraga, que aseguran que “el proyecto Leave Zero Waste for the Future ha fomentado mucho en cada alumno el propósito del Erasmus. “Esperamos que otros participantes disfruten tanto las otras movilidades como nosotras hemos disfrutado estas”.