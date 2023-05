¿Has pensado ya qué te gustaría estudiar? ¿Tienes claro a qué quieres dedicarte cuando crezcas? Una de las profesiones preferidas de los jóvenes actualmente es la de influencer, pero dedicarse a ello no es un camino fácil. Manejar a la perfección las redes sociales conlleva más trabajo del que parece, es toda una profesión. También hay muchas otras ocupaciones relacionadas con el uso de las tecnologías, la imagen y el sonido que tienen una gran demanda y muchas salidas profesionales hoy en día, y que quizá no te habías planteado.

Las TIC y los audiovisuales son dos de los campos de actividad con mayor empleabilidad en la actualidad, es decir, donde es casi seguro encontrar un empleo. En Aragón, contamos con un centro de formación de referencia en estas materias como es el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA), que ofrece cursos y actividades formativas dirigidos tanto trabajadores en activo como a personas que están desempleadas, ya que depende directamente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).

Según su director, Andrés Arribas, la idea del informático encerrado en un sótano arreglando ordenadores no tiene nada que ver con lo que es hoy en día esta profesión. Existen multitud de tareas en las que los y las profesionales de la informática están presentes, desde la programación "con lenguajes cada vez más accesibles y que se aprenden en poco tiempo", al diseño de videojuegos pasando por el desarrollo de bases de datos o aplicaciones de machine learning. "Cada vez más la profesión de informática se está diversificando y se puede trabajar de muchas cosas distintas con estas competencias, ya no hay un solo perfil".

Lo mismo sucede con el campo audiovisual, la otra pata en la que se apoya la formación del CTA. "Además del vídeo y la fotografía, todo lo que tiene que ver con la creación de espacios virtuales y 3D está experimentando un gran auge, y están generando también un montón de profesiones nuevas que están en esa franja entre el conocimiento técnico y la creación", explica Arribas.

El director del CTA comenta también que "la evolución tremenda que están teniendo todas las aplicaciones digitales, en las empresas y en el sector servicios, hace que todos los trabajadores, en mayor o menor medida, necesiten unos conocimientos en competencias digitales". Un ejemplo sería alguien que monta una tienda y necesita aprender a hacer fotografías para vender sus productos por internet.

Una formación gratuita y muy valorada

Los cursos del CTA son gratuitos y acordes a las últimas tendencias tecnológicas. "Se trata de una formación muy actualizada y adaptada a las necesidades de los sectores profesionales", detalla su responsable, que apunta que cada año pasan por sus aulas cerca de 1.500 estudiantes, ya que son cursos intensivos, de corta duración.

Una de las claves de lo bien valorado que está el centro, cuyas instalaciones se ubican en el zaragozano barrio de La Romareda, es que mantiene contacto con sus futuros y antiguos alumnos y alumnas para saber qué formación necesitan y si ésta les ha servido en su trabajo o si les ha ayudado a encontrar un empleo.

Una de las novedades que está revolucionando el panorama tanto técnico como formativo de las TIC y el sector audiovisual es sin duda la inteligencia artificial, ya que muchas de las tareas que realizan sus profesionales las puede hacer una máquina.

En el sector TIC, donde casi hay pleno empleo, hay margen para que las mujeres accedan a puestos sin cubrir

Según Arribas, esto no significa que el ser humano vaya a quedarse en paro, lo que ocurre es que las profesiones cambian. "Todas las actividades repetitivas, que no requieran creatividad, son las que se van a ver afectadas, y los trabajadores pueden dedicarse a tareas más creativas, de creación de contenidos, desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades, etc.". El pensamiento crítico, la creatividad o la resolución de problemas son capacidades de la mente humana que difícilmente una IA puede imitar.

Charlas en institutos para conocer el CTA y su oferta

El CTA imparte charlas por institutos dirigidas sobre todo a alumnado de ciclos formativos con la intención de dar a conocer su existencia, su oferta formativa y las oportunidades que ofrece la formación en TIC y audiovisuales hoy en día, un campo que evoluciona a pasos agigantados y en el que continuamente surgen nuevas oportunidades profesionales.

El nivel de ocupación, es decir, la tasa de empleo en estos sectores suele rondar el 100%. "En las TIC podemos hablar casi de pleno empleo", asegura Arribas. Además, todavía hay margen para que las mujeres se incorporen al sector y accedan a los puestos de trabajo que están sin cubrir. "Mientras que en audiovisuales tenemos más alumnas que alumnos, en TIC los porcentajes son del 70 y el 30%", compara el director del CTA.