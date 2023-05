Seguro que alguna vez has soñado con viajar en tren con tus amigos por toda Europa y mandarles una foto a tu familia tirando una moneda a la Fontana di Trevi o en lo más alto de la Torre Eiffel. Pues bien, este verano tienes una oportunidad única para hacerlo realidad.

El Gobierno de España va a aplicar un descuento del 50% en el Interrail europeo, una iniciativa que se creó en 1972 coincidiendo con el 50 aniversario de la Unión Internacional de Ferrocarriles. De este modo, los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años podrán viajar por toda Europa con este billete por la mitad de precio que hasta ahora. Se podrán beneficiar de esta bonificación los jóvenes que viajen entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

El Interrail es un billete de tren que te permite conocer uno o varios países europeos durante un periodo de viaje determinado, desde un mínimo de cuatro días hasta un máximo de tres meses. En concreto, se pueden descubrir más de 40.000 destinos en 33 países diferentes viajando en tren o en barco (entre Italia y Grecia).

En Aragón, tanto el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) como los centros municipales de información juvenil –el Cipaj, en Zaragoza–, asesoran a los jóvenes que quieren hacer el Interrail sobre las claves de este billete. Otra opción es visitar la web del Interrail, que recoge toda la información para planificar el viaje y sobre los tipos de pases que hay, y permite también reservar asientos.

Más allá de la oportunidad de conocer Europa de una forma barata y sostenible, el Interrail es una experiencia que marca a todo aquel que la realiza. Desde hace más de 50 años, miles de jóvenes europeos cogen sus mochilas cada verano para embarcarse en una aventura que jamás olvidarán.

"El Interrail tiene mucho encanto y te permite conocer varios lugares en un único viaje"

Es el caso de David Valeriola, estudiante zaragozano de 21 años que en julio pasado viajó con Interrail junto a dos amigos por Europa central. Volaron a Zurich (Suiza) y desde ahí se subieron al tren para visitar Lucerna, Viena, Praga y Berlín –y realizar una excursión a uno de sus lagos–, desde donde regresaron a España en avión. Un viaje de once días en el que disfrutaron de una forma de ver mundo diferente.

Valeriola reconoce que planificar el viaje lleva su tiempo, ya que el pase de Interrail cubre los desplazamientos pero no los vuelos y alojamientos. "Tuvimos suerte porque nuestro amigo Álex estudia Turismo y es un apasionado de planificar viajes. Lo hicimos con tiempo y en marzo lo teníamos todo cogido para que saliera más barato", cuenta este alumno del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Zaragoza, que hizo el Erasmus en Inglaterra.

Sensación de libertad y confort, las principales ventajas

El precio del billete no superó los 200 euros y para los alojamientos optaron por hostales juveniles y apartamentos con un precio económico. Durante el viaje hubo experiencias de todo tipo. "El primer tren de Zurich a Viena fue un desastre. Era un tren nocturno muy viejo en una cabina que en teoría era para seis personas y no dormimos nada", recuerda David entre risas.

Tras este contratiempo, la cosa fue a mejor, y el grupo disfrutó de los viajes en tren y la sensación de libertad que da el Interrail. "Tiene mucho encanto, te permite conocer varios sitios en un único viaje y si pierdes el tren, porque te despistas y no llegas a tiempo, no pasa nada, esperas al siguiente", explica sobre las facilidades del billete.

"La comodidad no tiene nada que ver, no te enteras de que viajas"

Además, acostumbrado a moverse en avión, el joven destaca las ventajas que tiene moverse sobre raíles frente a otros medios de transporte: "Es una gozada, no es como ir en coche o en autobús. La comodidad no tiene nada que ver, no te enteras de que viajas", y añade que "las estaciones están en el centro de las ciudades y todas tienen consignas donde dejar las maletas mientras haces tus visitas".

Otro punto a favor es que permite disfrutar del paisaje. "Suiza en tren es una fantasía, estás viendo todo el tiempo el paisaje verde, los lagos... Es precioso. Es una experiencia muy bonita", asegura el joven.