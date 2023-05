Hubo un tiempo en que fumarse un cigarro dentro de un bar era algo de lo más normal. Un gesto cotidiano que ahora nos chocaría totalmente gracias a las leyes antitabaco que, poco a poco, han ampliado los espacios sin humo para conseguir que la gente abandone este mal hábito. "Estas medidas restrictivas, aunque no son ideales, se han demostrado eficaces en determinados temas de Salud Pública", asegura Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y en Aragón se realizan distintas actividades para concienciar a la población, y a la gente joven, de las consecuencias del tabaquismo. Entre ellas está la Carrera Sin Humo, organizada por la Universidad de Zaragoza y el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (Cmapa) del Ayuntamiento de Zaragoza, que tendrá lugar este sábado en el campus de la plaza San Francisco.

A favor de ampliar los espacios sin humo

Según Falo, el consumo de tabaco entre los adolescentes ha caído en la última década aunque ha habido un frenazo. Según la última encuesta Estudes (2019-2021), el 38,7% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha fumado en el último mes y la edad de inicio en el consumo de tabaco se sitúa actualmente en los 14 años.

El director general reconoce que estas cifras no son buenas y en Aragón son incluso peor que en el resto de España, pero hay que tener en cuenta que son datos de la pandemia y es necesario esperar para ver si se mantiene el descenso en el número de adolescentes fumadores.

"Uno de los grandes debates de la próxima legislatura será la prohibición de fumar en lugares como los coches o las playas"

Lo que sí parece cierto, indica, es que "cada vez hay un mayor posicionamiento social en contra del tabaco". Fumar no está bien visto y el 90% de los españoles está a favor de ampliar los espacios sin humo. De hecho, Falo avanza que "uno de los grandes debates de la próxima legislatura va a ser la prohibición de fumar en lugares como los coches o las playas".

La ley de 2010 que prohibió el consumo de tabaco en bares, restaurantes y transporte público, se tradujo en un descenso de los fumadores, ya que mucha gente aprovecha los cambios normativos para apagar definitivamente el cigarrillo. Como resultado, de 2012 a 2014, el número de jóvenes fumadores de entre 14 y 18 años se redujo del 22% al 11%. Es decir, la mitad de los adolescentes que fumaba, lo dejó.

Malo para la salud y el medio ambiente

Los jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables al tabaco y uno de los factores más importantes en el tabaquismo es la edad de inicio en el consumo. Según Falo, "esta se ha retrasado casi un año, de los 13 a los 14 años", un dato positivo ya que "además de que los efectos sobre el desarrollo de los adolescentes se reducen, su madurez es también mayor para conseguir que este primer contacto no se convierta en hábito".

Asimismo, las campañas de concienciación son determinantes. No obstante, los mensajes que sirven para los adultos no siempre llegan a los más jóvenes. El clásico Fumar mata no por obvio resulta convincente para alguien que está lejos de notar los efectos del tabaco sobre su salud.

Un solo filtro usado puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce

Por ello, explica el director general, las campañas para jóvenes se centran habitualmente en dos aspectos. Uno de ellos es la imagen: Si fumas, tu y toda tu ropa oléis a tabaco o Cuando besas a tu pareja sabes a cenicero. El otro aspecto que cobra cada vez más protagonismo es el medio ambiente, y es que fumar está lejos de ser sostenible. Solo en Zaragoza, los restos de los cigarrillos suponen el 40% de los residuos que se recogen en las calles y un solo filtro usado puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce.

Aunque queda mucho por hacer en cuanto a sensibilización, Falo se muestra optimista: "Muchos de los jóvenes que comienzan ahora a tener su primer contacto con el tabaco ya han crecido con espacios sin humo".

El cigarrillo electrónico, también nocivo y perjudicial

En estos momentos, preocupa sobre todo el uso del cigarrillo electrónico, que se ha disparado entre los más jóvenes. Un informe reciente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria habla de que un 20,8% de los jóvenes de 14 a 18 años consume habitualmente cigarrillos electrónicos, un 14,3% cachimbas de agua y un 13,1% fuma. En el siguiente grupo de edad, de 19 a 24 años, el tipo de consumo se invierte: se incrementa el número de fumadores de tabaco convencional (19%) y se reduce el de cigarrillos electrónicos y cachimbas (un 13,8 y un 11,5%, respectivamente).

Por tanto, "el vapeo no solo no ayuda a dejar de fumar sino que supone una puerta de entrada al tabaco para los jóvenes", afirma el responsable de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Algo que sabe bien la industria tabacalera que ha comenzado a comercializar vapeadores infantiles con apariencia de juguete, como mostraba la semana pasada el vídeo viral de una niña de 9 años que recibía uno de estos dispositivos como regalo de Comunión. Falo recuerda que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias nocivas y son también perjudiciales para la salud.