Siempre se ha dicho que ‘Pa´l Pilar sale lo mejor’. ¡Por ejemplo, tú! Y es que, un año más, con el programa de pcio para jóvenes Z16 se han propuesto que viváis las mejores fiestas del Pilar de vuestra historia. ¿Cómo? Con un sinfín de opciones y alternativas de ocio y actividades super originales para que paséis unas celebraciones de auténtico lujo.

Música, teatro, actividades deportivas y medioambientales, exposiciones, paseos y rutas turísticas, talleres de todo tipo… Todo esto y mucho más, y ahora por pertenecer a la tribu Z16, ¡con acceso completamente gratis! Porque sí. Sabemos que todavía queda un mes para estas fiestas, pero las actividades se multiplican por momentos y la oferta es tal que lo mejor es ir preparando nuestras agendas para no perdernos nada durante las Fiestas del Pilar 2023.

Además, como cada año, contaréis con acceso a distintas actividades específicas enmarcadas en la agenda del PilarJoven. Así que atentos y atentas a la APP del programa porque estos Pilares… habrá muchos planes por disfrutar, y sobre todo oportunidades para despediros del programa ¡por todo lo alto!

Y si tienes 16 años, resides en Zaragoza capital y todavía no te has dado de alta ¿A qué estás esperando? No dejes pasar esta oportunidad a menos de cuatro meses de dar por finalizada vuestra participación en el Z16.

Si quieres saber más no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.

De la escalada el teatro musical

Estas son algunas de las actividades que puedes disfrutar próximamente si eres usuario o usuraria del programa: