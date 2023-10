Desde el momento en que nacemos empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, y al diferenciarnos de los demás desde ese momento se va desarrollando nuestra identidad.

Ser diferentes nos hace únicos y especiales. La identidad es una necesidad que nos acompaña durante toda la vida y se va definiendo a lo largo de esta. Por ello es importante conocer nuestras cualidades, virtudes y dificultades. El aceptarnos e ir poniendo nombre a lo que sentimos y como nos vemos, nos ayuda a conocernos y valorarnos. ¡Todo un reto! ¿Te atreves a conocerte?

Hay un momento muy importante en el que estás viviendo que es la adolescencia. Es un momento crucial en la vida de todas las personas, es la elección de cómo quieres ser, de ir definiendo tu personalidad de ir construyéndola, empiezas a tener sentimientos y pensamientos que quizás hasta ahora no habías tenido, surge el cuestionamiento de reglas, opiniones diferentes, dudas del futuro, el despertar emocional y sexual, y un cuestionamiento de uno mismo que afecta a la autoestima y autoconcepto.

Conceptos a tener en cuenta

La identidad es este conjunto de rasgos que caracterizan a una persona y que ayudan a formar su personalidad. Hay conceptos que oímos y es importante tenerlos claro.

AUTOCONCEPTO: Opinión que tienes de ti, o como te ves. Ejemplos de mensajes: "Soy una persona sociable", "Puedo resolver cualquier problema", "Soy despistada o despistado".

Opinión que tienes de ti, o como te ves. Ejemplos de mensajes: "Soy una persona sociable", "Puedo resolver cualquier problema", "Soy despistada o despistado". AUTOESTIMA: cuanto te valoras. En esto nos influye la reacción de los otros, la comparación con los demás y los roles sociales. Siento que soy o no capaz de hacerlo. Valoro positivamente o negativamente mis cualidades.

A lo largo nuestra vida, podemos trabajar y cambiar nuestros pensamientos, actitudes y prejuicios para mejorar la valoración que tenemos de nosotros y nosototras. El lenguaje que usamos es muy importante, tenemos que tener cuidado con los mensajes que nos decimos a nosotros mismos.

El verbo SER: "YO SOY" engloba a toda la persona. Decir por ejemplo: "Soy torpe" engloba todas mis cualidades motrices, quizás no se me da bien correr, pero si habilidades de motricidad fina o viceversa. Es importante concretar aquello que se me da bien o no también para conocerse a uno mismo y no limitarse.

Descrubirás la cantidad de virtudes y capacidades que tienes.

Consejos para aumentar la confianza en ti mismo

A veces sentimos que algo solo nos pasa a nosotros y no sabemos con quién hablar todo aquello que nos está pasando.

El hablarlo en grupo o con alguien de confianza ayuda a sentirse mejor, el compartir esos cambios, miedos, pensamientos y sentimientos que coinciden con otros que como yo están pasando por el mismo momento. Hay talleres donde se puede compartir y ayudan a favorecer la comprensión de "la diferencia" en nuestro entorno y en nosotros mismos como algo positivo a valorar en nuestra sociedad. Todos aportamos y encajamos en este mundo, somos necesarios.

La diferencia nos enriquece... El respeto nos une.

* Isabel Gil Pascual es la coordinadora del Centro de Atención Postemprana Miralbueno - Fundación Down