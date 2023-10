Hoy en día, los estudiantes tenemos tantas cosas que hacer que apenas nos queda tiempo para nosotros mismos. Desde que somos muy pequeños se nos enseña que tenemos que hacer todo lo que nos manden los adultos, que son superiores a nosotros. Es decir, maestros, padres, abuelos, profesores, jefes, etc. A veces estamos tan preocupados por no fallarles o no hacer bien algo que nos dicen que no tenemos libertad de pensamiento. Creemos que de un pequeño fallo va a depender todo nuestro futuro.

Por ejemplo, si tienes un mal día, queda poco para los exámenes finales de segundo de Bachillerato y no te puedes concentrar, va a ser un día perdido. Al principio podemos pensar que no pasa nada, que ese día simplemente has estado más despistado y no te ha cundido, pero el problema es que de ese día de estudio puede depender tu nota final y por tanto, que puedas hacer una carrera u otra. Una presión constante Los alumnos, sobre todo los que son más mayores, están sometidos a una presión constante. Dedican muchas horas a hacer lo que se les manda: deberes y estudiar. Además de esto tienen que hacer, por cuestiones de salud, deporte u otras actividades físicas. Y para colmo, dormir ocho horas diarias y hacer cinco comidas. A eso hay que añadir las obligaciones del día a día como ir a clase, ducharse o ayudar en las tareas de casa: poner la mesa, recoger la habitación, etc. Si hiciéramos todo eso, el día tendría que tener un par de horas más por lo menos, porque claro está que entre todas esas obligaciones hace falta algún que otro descanso de vez en cuando. También hay alumnos que van a academias para repasar lo que han visto en clase o para avanzar en los idiomas. Y por último hay personas que si tienen más de 16 años tienen que complementar todo eso con un pequeño trabajo para sacarse un dinerillo para sus gastos. Dedicar más tiempo a los amigos, la familia y los hobbies En definitiva, hoy en día tenemos demasiadas cosas que hacer y creo que los y las jóvenes tenemos derecho a pasar tiempo con nuestra familia y nuestros amigos. Creo que tendríamos que cambiar un poco el sistema para que esto no sea así. Disfrutar de tiempo libre es también muy importante para nuestro desarrollo, poder dedicar tiempo a nuestros hobbies o a hacer cosas que nos gustan o simplemente, disfrutar de un rato de descanso y desconexión tumbados en la cama o en el sofá sin hacer nada. Esto se puede hacer si no recargamos mucho las agendas de actividades extra escolares y elegir solo aquellas que más nos gustan. O que en el colegio, por ejemplo, nos dejaran un tiempo para poder hacer deberes y estudiar y no tener que hacerlo todo para casa, solo lo que no nos dé tiempo a acabar.