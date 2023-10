Películas de terror, disfraces con los que nadie quisiera encontrarse y escenas con las que asustar a desconocidos o amigos, son algunos de los protagonistas de la fiesta de Halloween que se celebra esta misma noche como antesala de otra festividad más propia de nuestro país, el día de Todos los Santos.

Los disfraces terroríficos, las calabazas con sonrisas malignas y las peticiones de truco o trato caracterizan esta celebración de origen anglosajón que cuenta cada vez con mayor seguimiento en España y entre los jóvenes es ya una celebración propia.

Halloween procede de Irlanda, de la fiesta pagaba Samhain o ‘fin del verano’, que se realizaba desde tiempos de los celtas coincidiendo con el fin de las cosechas y el paso de la estación clara a la estación oscura.

Las calabazas, un amuleto para esquivar a los malos espítirus

En sus orígenes, los irlandeses usaban el nabo, no la calabaza, como amuleto para esquivar a los seres sobrenaturales que se creía que transitaban por el mundo de los vivos durante la noche del 31 de octubre, e impedirles así entrar en sus casas.

Los emigrantes irlandeses exportaron esta tradición a los Estados Unidos en el siglo XIX. Posteriormente, la cultura norteamericana reemplazó el nabo por las calabazas e incorporó la costumbre de disfrazarse para amenizar la celebración y expandirla a nivel internacional.

De este modo, la fiesta de Halloween llegó a España hace unas décadas a través de las películas y series americanas de los años 80 y 90, ganando cada vez más popularidad hasta convertirse en la celebración que es hoy en día, una de las fiestas más famosas y comerciales del globo.

LA LEYENDA TRAS LAS CALABAZAS DE HALLOWEEN Halloween no sería Halloween sin las calabazas que se han convertido en un símbolo y decoración de esta festividad. Estas calabazas representan el rostro iluminado de Jack O’Lantern, un granjero irlandés protagonista de una leyenda popular que por intentar ser más listo que el diablo pagó un alto precio y terminó vagando eternamente en el más allá sin ser admitido ni en el cielo ni el infierno. Como única posesión, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo en cuyo interior ardía una brasa eterna, para que alumbrara su camino. De ahí la tradición de los farolillos hechos con nabos, actualmente con calabazas, para adornar las casas en la víspera de Todos los Santos.

Un homenaje a los muertos

Halloween, contracción de All Allows Eve, que significa literalmente ‘víspera de Todos los Santos’, comparte protagonismo en España con esta otra festividad religiosa en la que se rinde homenaje a los difuntos.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos o de los Santos Difuntos, es habitual que las familias visiten los cementerios de puebles y ciudades para llevar flores a las tumbas de sus seres queridos y tener un momento de recuerdo para los que ya no están.

Lo mismo sucede en otros países del planeta. Uno de los lugares donde más celebra la festividad de Todos los Santos es México, aunque ahí se conoce como Día de los Muertos. En este caso, se rinde homenaje a las personas fallecidas en los cementerios con comida, música y baile, tal y como se muestra en la película Coco.

Un símbolo de la festividad en este país americano son las catrinas, calaveras que representan a la muerte y que se han hecho también muy populares a nivel internacional.

Planes terroríficos para Halloween

Y es que actualmente son muchas las maneras y planes para disfrutar de la noche de Halloween, desde esculpir calabazas con la faz de Jack O’Lantern a ver una película de miedo, pasando por participar en un pasaje del terror, hacer una escape room o asistir a una fiesta temática en un parque de atracciones.

Una de las formas más habituales de celebrar Halloween es ponerse un disfraz y salir a la calle para hacer truco o trato (trick-or-treat en inglés), una actividad en la que los niños recorren las casas de sus vecindarios pidiendo dulces y chucherías.

Pero sobre todo, la noche de Haloween invita a tener miedo. La RAE define el ‘miedo’ como una sensación de angustia ante un daño real o imaginario, o la aprensión que tiene alguien a que suceda lo contrario a lo que uno quiere.

Existen una serie de miedos muy comunes en todos los seres humanos y otros menos generalizados que solo afectan a determinadas personas, en mayor o menos medida.

Aunque no todas las personas reaccionan de la misma manera a una experiencia que provoca cierto terror y no siempre se huye del miedo, incluso hay a gente que le gusta sentir miedo cuando es controlado. Eso es lo que sucede en noches como la de Halloween, donde sabemos que los miedos que nos acechan no son reales.