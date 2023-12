Antes de Navidad, todos los primeros de ESO del IES Río Gállego de Zaragoza hemos disfrutado de una jornada biológica y de convivencia. Acompañados de nuestros tutores, e ilustrados por unos guías majos y pacientes, nos lanzamos a la aventura de la naturaleza sobre el terreno, en el magnífico Galacho de la Alfranca.

Todo comenzó en el Centro de Interpretación de la Alfranca, donde se nos mostró toda la vida que albergan las márgenes de los ríos y, especialmente, en esas charcas llenas de vida que van abandonando, también el Ebro, en meandros y estribaciones que se estiran. El agua acumulada genera sus propios ecosistemas, a veces inundados de nuevo por las crecidas del río, y otras, perdiendo profundidad por causa de los sedimentos. Entonces crecen plantas como los carrizos, que tanto gustan a las ánades, donde se ocultan a los ojos de sus predadores.

En opinión de Claudia, "lo mejor de las instalaciones es el “centro para animales heridos, muertos o casi muertos; a veces se encuentran animales atrapados en trampas que ha puesto el hombre. Los ayudan como pueden y, si se recuperan, los liberan. En cambio, los que no se recuperan por completo, se quedan a vivir ahí para siempre".

Álvaro, un amante de la naturaleza que, además, se plantea servir en el futuro como agente del Seprona, añade: “Vimos pájaros con un telescopio; entre otros, milanos y garzas reales. Además, nos mostraron diferentes cuernos de corzo y cabra montés. Me llamó la atención cómo el camino serpentea entre los galachos, y los muros de contención que algunos labradores han levantado para evitar inundaciones, no siempre con éxito". Y sentencia: "Lo que más me ha gustado es mirar las aves tan de cerca".

En definitiva, fue una jornada memorable, que nos ha abierto el apetito para volver a aprender lecciones caminando, al aire libre. Juntos.