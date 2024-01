El pasado 28 de diciembre en torno a un centenar de jóvenes decían adiós al 2023 y al programa de ocio en una velada cargada de sorpresas. El Centro Musical de Las Armas era el lugar elegido para disfrutar de las Pre-Campanadas más divertidas y originales de la ciudad de la mano del Programa de Ocio, Cultura y Deporte Z16.

"Ya era hora de que alguien se acordara de nosotros", reivindicaba Rocío, una de las embajadoras de Z16 que ha disfrutado durante todo el año de las ventajas del programa pensado por y para los jóvenes de esta edad. La vecina de Zaragoza aseguraba que su paso por Z16 ha sido "una experiencia buenísima que me ha permitido conocer a mucha gente y perder el miedo a relacionarme, además de a hacer cosas que nunca habría hecho de otra forma", aseguraba. Para los futuros participantes del programa tan solo un consejo: "No lo dejéis para última hora".

En esta misma línea, durante la presentación, Helen Dianne, embajadora que ha completado el 100% de actividades disponibles para ellos (32) admitía que "Z16 me ha cambiado la vida y me ha permitido conocer otro mundo". Así reaccionaba esta joven que aseguraba que en su caso, al tratarse de actividades gratuitas, ha sido una forma de hacer cosas que de otra forma jamás habría hecho. "Siempre tengo muy poco dinero así que me ha permitido expandirme mucho, conocer a más gente y crecer culturalmente hablando", admitía.

Más de 4.000 chicos y chicas inscritos en el programa

Junto a ellos, la concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, agradecía a los participantes que Z16 siga siendo una realidad en su clara apuesta por el "ocio alternativo, de calidad y gratuito". Además, Bravo invitaba a los presentes ante su inminente despedida del Z16 a participar en otros programas de Juventud del Ayuntamiento. Y es que hasta la fecha el programa ha sumado casi 4.000 chicos y chicas de 16 años validados que han podido disfrutar de numerosas actividades, así como 236 embajadores con representación en la mayoría de los centros educativos de la ciudad de Zaragoza.

Desde el 1 de enero de 2024 son los chicos y chicas nacidos en el año 2008 que estén empadronados o estudien en un centro educativo de la ciudad, quienes recogen el testigo y podrán disfrutar tanto como ellos, de este fantástico regalo que la ciudad de Zaragoza les ofrece. Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la app Z16 en tu móvil o en cualquier otro dispositivo y registrarte y validarte a través de ella.

Y recuerda. Si quieres saber más no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.

Actividades que puedes realizar en Z16

Estas son algunas de las actividades que puedes realizar si te descargas la app y empiezas a disfrutar de las ventajas de Z16: