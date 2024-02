El miércoles, 7 de febrero, tenía lugar un nuevo evento de nombramiento de embajadores y embajadoras del programa para jóvenes Z16, del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo hacía en un escenario de excepción como es el Acuario de Zaragoza de la capital aragonesa. Allí se dio la bienvenida a 60 nuevos dinamizadores que, al grito de Somos Z16, llegaban con ganas de darlo todo en esta nueva edición.

Mayte Pozo, responsable de comunicación del centro, les explicaba que se trata del Acuario Fluvial más grande de Europa "en el que contamos con más de 300 especies de los cinco continentes entre peces -la mayoría-, anfibios, reptiles y también mamíferos".

Además, daba comienzo la actividad central de la jornada, un rally fotográfico por el acuario que, además, tenía premio: nada más y nada menos que dos inmersiones de buceo en la instalación zaragozana para la mejor instantánea y vídeo. ¿Una curiosidad? "Las fotos deben ser sin flash, pues muchos de estos animales no tienen párpados", destacaba Pozo.

Durante casi una hora, los participantes disfrutaron de diversas especies, dejándose sorprender por las arapaimas, estrellas del acuario, "unos fósiles vivientes pues estos peces apenas han cambiado desde que existen". También con los cocodrilos del Nilo o el Camaleón Pantera, entre otros. "Llevaba muchos años sin venir y estoy encantada. Me parece muy interesante y original, y encima aprendemos", destacaba Arancha, acompañada de su amigo Jaime, que afirmaba que "lo mejor es conocer gente nueva, de tu edad, y ayudar a que este proyecto llegue a más gente. ¡Además tenemos el doble de actividades que el resto!".

En el evento también se encontraban otros nuevos embajadores, como Rocío, Alberto, Sara, Samara y Marcos. "Nunca suelo hacer nada interesante y me apetecía probar algo diferente y conocer gente nueva", destacaba este último, mientras su compañera que se definía como una "obsesionada del arte", afirmaba que se había apuntado, sobre todo, "por la gran cantidad de museos gratis que voy a poder visitar".

Funcionamiento del programa

Ya de nuevo en el Auditorio, Ruth Bravo, concejal delegada de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, era la encargada de dar la bienvenida a los y las presentes junto a Raquel Alba, Jefa del Servicio de Juventud, y además contaron con la presencia de Rocío, Helen y José Miguel, tres embajadores salientes que fueron a cederles el testigo y que explicaron el funcionamiento del programa y cuáles serán sus funciones y retos a partir de ahora.

"Lo más importante es que lo disfrutéis, de verdad, porque esto se pasa volando. Hay actividades que pensaba que no haría ni aunque me pagasen y al final habría repetido"; afirmaba Helen, que reconocía que la primera vez que visitó el acuario se puso a llorar. En su caso, disfrutó de las 32 actividades que puede hacer un embajador -el doble que un usuario normal-. "Mi favorita fue el musical de El Médico, en el Teatro Principal", reconocía.

También se quedaba con una actividad teatral José Miguel, que, en su caso, fue uno de los dos afortunados en acceder a La Historia Interminable. "Fue mi primera vez en el teatro y todavía estoy sorprendido. Me impresionó muchísimo", relataba. Roció, tercera embajadora saliente, se quedaba con una sala de escape, y con su primer evento de nombramiento, en el Museo Pablo Gargallo. "Pero sobre todo con las personas. He conocido a grandes amigas en Z16 y no lo cambiaría por nada", añadía.

Para terminar, todos los presentes recibieron unas gafas de realidad virtual y un diploma acreditativo como embajadores del programa. ¿Y tú? ¿Todavía no te has hecho embajador del Z16? Puedes inscribirte rellenando el formulario que aparece en la pagina web de Z16 en "Zona embajadores".

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en consultar la página web de Zaragoza Joven o escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven.

