Los estudiantes de Bachillerato Internacional del IES Lucas Mallada exponen sus monografías

El pasado día 13 de marzo se celebró la V Feria de Monografías del programa del Bachillerato Internacional en el instituto Lucas Mallada de Huesca.

Es esta una jornada centrada en la investigación y el conocimiento que viene celebrándose por estas fechas desde hace ya cinco ediciones. En ella, el alumnado de 2° de Bachillerato Internacional presenta su monografía, una especie de artículo científico de 4.000 palabras que versa sobre temas diversos, escogidos por los alumnos al final del primer curso del programa de entre una de las materias cursadas.

La monografía es uno de los componentes diferenciales de este tipo de bachillerato, y en Aragón el IES Lucas Mallada de Huesca es el único centro público que lo imparte.

Temática de los trabajos

Este año las monografías abordaron los siguientes temas: de Latín, Laura Baños, La pervivencia de Publio Ovidio Nasón en Aurora Luque y Candela Ramos, Mujeres que 'han empuñado un arma' en la antigua Roma; de Literatura, Vega López con El padre de Blancanieves como precedente del 15 M, y su incitación a la acción política; de Inglés, María Solana, A Study of time in Hamnet y Dena Naskova, Link between H. G. Wells The War of the Worlds and Arthur C. Clarke's Childhood's End ; de Economía, Elvira Gella, Discriminación de precios basada en el género. Análisis de la existencia de la 'tasa rosa' en el sector de la perfumería, y Anna Jiménez, El impacto de la Inteligencia Artificial en el sector turístico español.

De Historia, Inés Arce, La fotografía en la Guerra Civil Española; de Biología, Alba Moreno, Estudio del efecto del barranquismo en las aguas del río Formiga, Diego Solano, Relación entre las distintas figuras de protección de lagunas endorreicas y la calidad de sus aguas, e Izarbe Luis Tresaco, Influencia de las condiciones climáticas y la localización de la planta hospedadora sobre la dinámica poblacional de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa); de Física, Eduardo Oliván, Estudio de la tensión superficial en fluidos magnetorreológicos; de Química, Valeria Miquele, Reducción de las emisiones de CO 2 mediante técnicas de adsorción sobre carbón activo; Irene Urriens, Estudio de la catálisis en la producción de biocombustibles; de Matemáticas, Álex Escudero, Explorando los montículos de Fibonacci, y Alba Zilu, Modelización fractal de la línea de costa del embalse de Joaquín Costa.

La jornada fue inaugurada por la científica e investigadora de la Universidad de Zaragoza, Nunilo Cremades.