La historia real detrás de 'La sociedad de la nieve': ¿supervivencia o canibalismo?

El pasado 10 de febrero, se celebró la gala de los premios Goya 2024 en el recinto ferial de Valladolid. En esta edición, el largometraje que recibió el galardón a Mejor película fue La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Esta película recibió además los premios de Música original, Montaje y peluquería, Efectos especiales, Diseño de vestuario, Montaje, Sonido, Dirección de producción, Dirección de fotografía y Dirección artística. Además, tras su estreno el 15 de diciembre de 2023, está siendo una de las películas mejor acogidas por el público. Tras conocer estos datos daríamos por hecho que estamos ante una gran obra, que bajo mi punto de vista así lo es. Pero como todo en la vida, La sociedad de la nieve tampoco está libre de polémicas.

Esta película está basada en la tragedia de los Andes, la cual fue un accidente de aviación que sufrió el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino Santiago de Chile el 13 de octubre de 1972. El avión se estrelló en un glaciar de la cordillera de los Andes. En él viajaban 45 pasajeros y 5 tripulantes. Entre los pasajeros se encontraba un equipo de rugby y algunos de sus familiares. De este accidente sobreviven 16 pasajeros.

La película está realizada desde el máximo respeto hacia los fallecidos en el accidente, a los supervivientes y a sus familias. A pesar de esto, la polémica nace de la decisión que toman los supervivientes de alimentarse de los cadáveres de sus compañeros ante la falta de víveres; misma polémica que en la película ¡Viven! de Frank Marshall (calificada por la mayoría del público como sensacionalista y no demasiado respetuosa) y otras tantas basadas en esta historia.

Una decisión difícil

Según cuentan en numerosas entrevistas y tal y como se ve en la película, esta decisión fue para ellos la más difícil. Además de lo moral de la acción en sí misma, al ser ellos tan creyentes, pensaban que incurrirían en un gravísimo pecado que Dios no les perdonaría. Para aliviar su conciencia, a su regreso, el entonces papa, Pablo VI, les envió un telegrama diciéndoles que Dios les había puesto en la Tierra para vivir, no para morir, y que de no haber comido esa carne se podría haber considerado suicidio, lo cual si se considera pecado.

Un gran número de personas tachó de inmorales y caníbales a los supervivientes desde el instante en el que se hizo pública la noticia de cómo fue su alimentación. Poco a poco la polémica se fue calmando hasta que se estrenó la película de Frank Marshall, en la que la población vió representadas en la gran pantalla sus imaginaciones sobre lo narrado en los medios años atrás. De nuevo aparecieron las críticas, la polémica, etc. Finalmente, con la película de J.A. Bayona, se ha reavivado por última vez este debate sobre si fue o no correcta su actuación. Por suerte, cada vez la sociedad evoluciona hacia un futuro mejor, y esta vez el grupo que defendía a los supervivientes era mayor.

Cuestión de superviviencia

Respondiendo a la pregunta del título del artículo, para mi se trata únicamente de supervivencia. Si nos enfocamos exclusivamente en la definición de canibalismo de la RAE propiamente dicha, por supuesto se trata de este acto. Pero si reflexionamos acerca de la situación en la que se encontraban estas personas, la necesidad de conseguir algo de energía de donde fuese necesario, el instinto de supervivencia que les afloraba en aquel momento… ¿acaso nosotros no hubiésemos hecho lo mismo? Nutrirse de los restos de sus amigos no fue fácil para los supervivientes, pero lo hicieron tanto por el instinto de supervivencia como para tener fuerzas para salir de aquel lugar hostil, ya que todos tenían aún una larga vida por delante.

Esta situación, como otras muchas, es de ésas en las que no sabes lo que harás hasta que no te veas en el momento. Por eso yo pienso que no deberíamos criticarla si nunca nos hemos visto en esa tesitura, en la que espero no tener que encontrarme nunca. Nadie sabe qué le deparará el futuro.