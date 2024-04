¿Ha visitado Z16 tu centro escolar?

Desde la puesta en marcha de nuestro programa de ocio, cultura y deporte para jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza Z16, el cual tiene por objetivo que conozcáis la ciudad de Zaragoza a través de diversas actividades, estamos presentando el programa en centros educativos de la ciudad, tanto públicos, como privados y concertados, sin olvidar los centros sociolaborales o los de educación especial. ¿Hemos visitado ya el tuyo?

Porque este año, los chicos y chicas nacidos y nacidas en el año 2008 estáis en el punto de mira. Porque sí. Aunque a veces no lo parezca, a estas alturas… todavía os queda un mundo por conocer de la mano de Z16.

Las personas inscritas tendrán hasta el 31 de diciembre para disfrutar de 16 actividades a no ser que se hagan ¡Embajadores y embajadoras!: En este caso tendréis actividades exclusivas y el doble de diversión. Hasta 32 actividades. ¿Sabes lo que cunden ocho meses con una agenda de estas características?

Piérdete por el Acuario de Zaragoza y conoce sus fascinantes ejemplares. Disfruta de una jornada en el Parque de Atracciones, conoce los museos, teatros y espacios municipales, cuya variedad es asombrosa. Date un chapuzón en las piscinas del barrio, juega, aprende, canta… ¡Y sobre todo vive! Y aprovecha la oportunidad que te ofrece Z16. ¡Disfruta como jamás hubieras imaginado de los secretos que la ciudad te ofrece!

¿Y tú? ¿Todavía no te has hecho embajador del Z16? Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

¿Quieres ser embajador o embajadora del Z16? ¿Quieres saber más sobre Zaragoza Joven?

