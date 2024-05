La labor de las protectoras de animales de Zaragoza, poco reconocida

¿Alguna vez, caminando por las calles de nuestra ciudad, se han encontrado animales callejeros? Para resolver este problema, Zaragoza cuenta con múltiples protectoras de animales que se encargan de darles un hogar hasta que puedan hallar el cobijo de otra familia. Aunque parezca una tarea simple, es un trabajo tedioso y que requiere compromiso, pulcritud e ilusión. La labor de estas protectoras es humana y sincera, al dar vida a animales que no la deberían tener en las frías y duras calles de nuestra ciudad. Sin embargo, estas entidades no lo tienen nada fácil. Hoy en día, consideramos su acción no prioritaria y es invisible ante nuestra sociedad.

En nuestro centro, contamos con varios profesores y ex miembros de San Valero, como Merche Marco, Ascen Arnaudas y María Victoria, que forman parte de la asociación 4 Gatos y Tú. Esta protectora centrada en Zaragoza es, como nos cuenta María Victoria, una entidad sin ánimo de lucro. Es la protectora de gatos más antigua de nuestra ciudad, y además de cuidar de estos felinos ayuda a otras protectoras en cuanto a recursos, instalaciones, etc.

Hemos tenido el placer de hablar con Merche Marco, profesora en nuestro centro, para conocer su labor en esta protectora. Nos cuenta que tras haber formado parte de otras entidades antes, ella es parte de 4 Gatos y Tú gracias a María Victoria. Lo que a ella le fascina de esta protectora es su cercanía y dedicación por su trabajo. Aún sin estar comprometido a tiempo completo, 4 Gatos y Tú te escucha y te valora como miembro. Esto no sería posible si no fuera por la ilusión y el cariño que le dedican sus integrantes. "Ellos son especiales": son personas que deciden actuar por estos animales que no pueden defenderse a sí mismos.

Distintas formas de colaborar con las protectoras

Aun así, la sociedad no entiende a los miembros de las protectoras. No se les toma con seriedad y no están bien valorados. Lo mismo ocurre con las protectoras de animales en sí: realizan una labor remarcable que sigue siendo infravalorada; además las ayudas que aportan las instituciones y delegaciones correspondientes no son suficientes. Debemos apreciar su trabajo y acción altruista, y tomarlos en serio. Los humanos nos podemos defender, pero los animales no tienen voz.

Centro San Valero aporta su granito de arena para ayudar a la causa. Los alumnos pueden donar mantas, tapones o latas para la protectora 4 Gatos y Tú en nuestro propio instituto cuando hay recogidas. También existen las opciones de hacerse socio o colaborar como 'teamer'. Ya hay varias familias de nuestro centro que han adoptado o acogido gatos anteriormente a través de esta protectora y muchas otras.

Hay muchas formas de ayudar a los animales sin hogar, que llegan a las protectoras maltratados; sólo hace falta interés e ilusión.