A buen tiempo, ¡Z16!: disfruta de actividades bajo el sol de la ciudad

A buen tiempo... ¡toca disfrutar de la ciudad! Y qué mejor que contar con una alternativa como el programa de ocio, cultura y deporte para jóvenes Z16. ¿Estás listo para vivir aventuras emocionantes mientras disfrutas del sol y el aire fresco?

En Z16 creemos que el ocio activo es la mejor manera de pasar el tiempo, especialmente cuando se trata de disfrutar del clima cálido y soleado de nuestra ciudad, por eso, nuestro programa está diseñado -entre otras cosas- para jóvenes que buscan salir, divertirse y conectar con la naturaleza mientras participan en actividades estimulantes y emocionantes. ¿Eres uno de ellos? Échale un vistazo a nuestra APP y elige tu actividad favorita.

Desde emocionantes excursiones por algunos de los entornos más sorprendentes de la ciudad hasta divertidas actividades deportivas al aire libre que te permitirán, entre otras cosas, surcar el Ebro en piragua. Sí, sí, estás leyendo bien. En Z16 tenemos algo para todos los gustos y niveles de habilidad. ¿Te apetece una tarde de escalada? ¿O prefieres pasar una divertida jornada en el Parque de Atracciones de Zaragoza? Todo esto mientras nos preparamos para la reapertura de las piscinas municipales. ¡Tú decides!

Únete a Z16 y hazte embajador o embajadora

Además de las actividades emocionantes, nuestro programa también ofrece la oportunidad de hacer nuevos amigos y crear recuerdos inolvidables mientras exploras todo lo que Zaragoza tiene para ofrecer.

¡Así que no esperes más! Únete a Z16 y únete a la diversión bajo el sol de Zaragoza. ¡Te esperamos para una experiencia inolvidable! ¿Y tú? ¿Todavía no conoces Z16? Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

¿Quieres ser Embajador/a de Z16 o simplemente formar parte de esta gran familia? Tan solo tienes que descargar la App Z16 en tu móvil, registrarte y validar tu cuenta para disfrutar de todas las ventajas del programa. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven, tienes toda la información aquí en este enlace. ¡No te lo pierdas!

