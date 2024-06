¿Cuáles son las diferencias entre compañerismo y amistad?

Vamos a empezar definiendo y explicando de dónde provienen estas palabras que usamos con frecuencia pero que en ocasiones tenemos dudas de cómo denominar a una persona. El término ‘compañero’ etimológicamente procede del latín cumpanis (cum: con, y panis: pan), cuya traducción literal es ‘con pan’ dándole el significado de ‘compartiendo el pan’ o ‘los que comparten el pan’, ‘comer de un mismo pan’, llegando hasta nosotros como ‘compañero’. La palabra ‘amigo’ viene del latín amicus, derivado del verbo amare (amar).

Un compañero o compañera es alguien con el que comparto o he compartido muchas horas de mi día a día. En esas relaciones es importante que haya respeto. Independientemente de que sea diferente a mí o piense diferente a mí, convivimos en un espacio y tiempo determinado.

¿Qué quiere decir respetar? Es aceptar al otro como es, con sus cualidades, ideas y forma de ser.

Todos somos diferentes, cada persona tenemos nuestra forma de relacionarnos o tenemos intereses particulares. El ser diferente no es algo negativo, es la oportunidad de conocer a alguien y de conocer otros puntos de vista, con los que me puedo enriquecer.

La convivencia y el respeto son importantes como base del buen compañerismo en el aula o en el trabajo.

Después del compañerismo, surge la amistad

Puede que a partir de ser compañero surja la amistad. Pasamos muchos años de nuestras vidas siendo compañeros de muchas personas y aunque muchos de ellos no lleguen a ser amigos, tienen su valor en la vida.

El compañerismo es el valor de ayudar a otras personas y surge al tener que apoyarse y trabajar en equipo. Sea en el trabajo o fuera de él, el compañerismo ayuda al otro sin esperar nada a cambio y sin necesidad de conocer a las personas.

La diferencia entre ambas palabras se encuentra en la intimidad que llego a tener en esa relación con esa persona. ¿Qué es la intimidad? Son aquellos temas personales, ideas, intereses, creencias, ilusiones y preocupaciones personales que no comparto con todo el mundo sino con aquellas personas que siento confianza, que siento que me respetan y me cuidan emocionalmente.

La llave de la amistad es conocer al otro. Es una relación incondicional, exige confianza, lealtad y reciprocidad.

¿Cómo ser un buen compañero?

Aceptar las diferencias culturales y personales de cada uno. No burlarse de las dificultades o necesidades que pueda tener alguien.

Aprender a ceder y aceptar las opiniones de los demás. Esto nos ayudara a tener más empatía y ser más reflexivos.

Escuchar atentamente a tus compañeros de clase y profesores, preguntar dudas y compartiendo ideas y opiniones de manera respetuosa.

¿Cómo ser un buen amigo?

Llamarle, escribirle para cuidar esa relación.

Ser leal a su confianza cuando nos ha contado temas íntimos de su vida.

Escuchar al amigo sin juzgar, ayudando y apoyando sus decisiones.

Tanto la amistad como el compañerismo se sostienen en valores de respeto, tolerancia y empatía.