Aprender idiomas: la llave de la puerta hacia tu futuro

Aragón, según un estudio elaborado por Education First (EF), está en séptima posición dentro de España en lo que a aprendizaje del Inglés se refiere; un dato que no está nada mal, siendo además Zaragoza la tercera ciudad de España con mejor nivel de esta lengua. Sin embargo, no todos los estudiantes de Inglés le ven utilidad a aprender un idioma. Aquí tienes dos razones que te pueden ayudar a verlo de otra forma:

Aprender idiomas te abre puertas hacia el futuro: dominar otro idioma puede darte muchas oportunidades en el ámbito laboral y académico. Muchas universidades y empresas valoran a las personas que conocen otros idiomas porque pueden comunicarse con más gente y adaptarse mejor a un mundo globalizado. Aprender idiomas te ayuda a conocer otras culturas: no solamente entiendes palabras, sino también formas de pensar, costumbres y tradiciones que pueden ampliar tu visión del mundo. Si sueñas con viajar, conocer otros idiomas te permitirá moverte con más facilidad, conectar con personas y vivir experiencias más auténticas.

Además, si atendemos a los principios de neurociencia y neuroeducación, y nos adentramos en cómo funciona tu cerebro cuando aprendes un idioma, debemos tener en cuenta que el cerebro no es una máquina fija, sino que cambia y crece por su neuroplasticidad. Y aprender un nuevo idioma es una de las formas más potentes de fortalecer esa característica tan especial de nuestro cerebro.

¿Cómo funciona tu cerebro cuando aprendes un idioma?

Tu cerebro se vuelve más rápido y fuerte porque aprender idiomas construye nuevas conexiones neuronales, lo que te hace resolver problemas con mayor facilidad y mejorar tu memoria. Aprender idiomas es como ir a un gimnasio para tu cerebro.

Te sientes más seguro y menos ansioso, porque tu cerebro libera dopamina, la hormona del placer y la motivación.

Mejora tu concentración y atención porque el cerebro, al aprender un nuevo idioma, desarrolla un mejor control ejecutivo, y eso te ayuda a evitar distracciones y concentrarte en lo importante.

Y, ¿cómo podemos ayudar al cerebro a que aprenda mejor un idioma? Pues creando un ambiente de aprendizaje divertido, porque tu cerebro aprende mejor si estás motivado. ¿Te gusta ver series? Entonces puedes hacerlo en versión original con subtítulos. También puedes escuchar música de tus cantantes favoritos en otros idiomas o incluso practicar con amigos. Hoy en día hay cafeterías a las que puedes acudir para hablar en otros idiomas. Usa la inmersión, habla con nativos, prueba a cambiar el idioma de tu móvil durante una semana por ejemplo, las posibilidades son infinitas.

Como ves, a tu cerebro le gusta aprender idiomas, lo importante es intentarlo y no rendirse, e ir avanzando poco a poco. Así que ya lo sabes: aprender un idioma es mucho más que solo estudiar gramática y vocabulario. Es abrirte al mundo y descubrir nuevas oportunidades. Es, en definitiva, tener la llave de la puerta hacia tu futuro, ¡anímate a abrirla!