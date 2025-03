Tú fuiste el primero en estar siempre conmigo, a las buenas a las malas, en los problemas y en los momentos felices. Siempre te recordaré por cada sonrisa que me sacas, por cada mirada que me mata.

Cada parte de ti me encanta... tus besos, tus abrazos, tus ojos que alumbran mi oscuridad en los momentos más oscuros de mi día a día, las sombras de mis problemas. Tus abrazos que me hacen latir tan, pero tan tan rápido el corazón, tus besos que me llevan a la luna.

Gracias por apoyarme y estar conmigo cuando más lo necesito: por ayudarme a mí y a mis hermanos con los deberes, por ser tan cariñoso con ellos. Tú siempre serás mi cura porque esos momentos serán guardados en lo más profundo de mi memoria y de mi corazón.

Te amo tanto que no hay palabras que puedan explicártelo ni expresarlo a los cuatro vientos. Cuando me hablas y escucho tu voz es música para mí. Una música celestial que recorre el aire y llega hasta mí como un regalo. Cada estrella que ves en las noches es un "te amo", "te extraño" y un "no aguanto más verte de nuevo”.

Cada detalle que me das lo cuido con todo mi amor, la carta que me escribiste la guardo en la funda del móvil. Te doy mil gracias por siempre estar presente. Por tu estar y tu ser.

Gracias por hacer tantos planes conmigo. Eres... mi primer amor verdadero.