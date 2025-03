Adolescente, sí. ¿Y qué?

Hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente de 15 años, me encantaba oír una canción de Janette, cantautora, cuyo título es: Soy rebelde. Te animo a que la escuches cuando puedas, a ver qué impresión te causa. Ahora, cuando escribo este artículo, la he vuelto a oír, y me sigue produciendo las mismas emociones de aquellos años, y sigo tan enamorado de esta canción como cuando era adolescente. Para serte sincero he de decirte que no he dejado de oírla nunca. Me ha servido para tratar a los chicos adolescentes con los que tuve la suerte de ser educador en la formación profesional; me ha servido para educar a mis cuatro hijos que han pasado por esta etapa de la vida; me ha servido para tratar a los jóvenes universitarios que se acercaban a mis tutorías en la UNED, y para impartir charlas a los padres de hijos adolescentes. Pero, principalmente, me ha servido para mí, que a mis 69 años me sigo considerando un adolescente. Sí, adolescente, ¿y qué?

Si analizamos el término adolescente, en su origen etimológico del latín significa adolesco-adolescere es decir, crecer hasta alcanzar la madurez. Cuando hablamos de adolescentes, nos referimos a las personas que se encuentran en un período de tiempo que abarca desde la pubertad hasta la edad adulta, refiriéndonos principalmente a un crecimiento biológico, por el efecto que tiene la profusión de hormonas en esa edad, pero también sin dejar de considerar otros aspectos psicológicos, sociales y culturales. Por eso, al hablar de adolescentes siempre pensamos en personas cuya edad cronológica está entre la pubertad y la primera juventud, sin embargo, yo pienso que nunca nadie llegamos a la plena madurez, siempre estamos creciendo, por eso, mi tesis se basa en la idea de que el ser humano está en proceso de crecimiento continuo en todas las dimensiones que nos caracterizan como personas: en lo psicológico, social y cultural. Con estas consideraciones, me permito ofrecerte algunas sugerencias que pueden servir a quienes son adolescentes por su edad cronológica, y a quienes somos adolescentes porque siendo mayores de edad, somos seres bio-psico-socio-culturales que estamos en continuo crecimiento.

Notas para un adolescente mayor de edad: