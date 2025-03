Los alumnos del IES Azucarera asisten a la representación de 'Bodas de sangre' en el Teatro de las Esquinas

El alumnado de 4.º ESO del IES La Azucarera tuvo la oportunidad el pasado 10 de marzo de acudir al Teatro de las Esquinas para asistir a la representación de la obra Bodas de sangre, de Federico García Lorca, llevada a escena por la compañía Teatro del Temple. Fue un momento muy especial para todos, ya que habíamos leído previamente la obra, pero cobró más valor por el hecho de que el actor que interpretaba al personaje de Leonardo era hijo de nuestra profesora de Música, Eugenia Goded, quien consiguió que nos concediera la siguiente entrevista. En el ambigú del teatro, al acabar la función, recién cambiado de ropa y aún cansado por el esfuerzo interpretativo, pero visiblemente contento por el éxito de la función, Lucas Casanova Goded nos respondió a las siguientes preguntas:

Pregunta: ¿Qué papel ha sido el más desafiante de interpretar y por qué?

Respuesta: Papeles desafiantes en mi carrera lo han sido todos, ya que cada personaje tiene unas características diferentes que hay que trabajar.

P: ¿Si pudieras interpretar a cualquier personaje de la historia del cine o del teatro, cuál sería?

R: El personaje que me ofrezcan, porque en esta profesión muchas veces no podemos elegir. Lo más importante para mí es poder trabajar.

P: ¿Cómo manejas las críticas y la presión en la industria del entretenimiento?

R: Las críticas son algo que no me importa, tampoco recibo muchas. En cualquier caso, en toda profesión hay situaciones con las que hay que aprender a convivir.

P: ¿Tienes algún ritual o preparación especial antes de salir a escena?

R: En esta carrera nos enseñan un montón de trucos para salir concentrados porque, al fin y al cabo, es la concentración máxima la que te ayuda a dar todo de ti a la hora de meterte en el personaje que representas.

P: Respecto a la representación que hemos visto hoy, Bodas de sangre, ¿habías leído previamente la obra?

R: Sí, la había leído y la había visto muchas veces más sobre las tablas. De hecho, hace un año hubo un casting para este papel, y es ahora cuando he tenido la oportunidad de interpretarlo, me siento muy feliz.

P: ¿Qué opinas sobre la obra de Federico Garcia Lorca?

R: Es un autor que me fascina y, es más, mi gata se llama como la actriz para la que Lorca escribió grandes papeles, Margarita Xirgu.

P: ¿Qué piensas sobre el personaje de Leonardo y cómo lo has preparado?

R: Pues, la verdad, hoy me he centrado mucho en el texto y la coordinación en escena porque todavía no he tenido el tiempo suficiente de ensayar con todo el elenco. Aun así, mis compañeros, que llevan más tiempo representando la obra, me han ayudado mucho a la hora de profundizar en sus personajes. Sobre Leonardo, pienso que es un tío lleno de pasión, pero que arrastra un tormento enorme, frustrado porque amaba a otra mujer y se vio obligado a casarse con alguien que no amaba, acomplejado fundamentalmente por su falta de dinero.

P: Volviendo a tus inicios, cuando tenías dieciséis años ¿cómo recuerdas tu paso por el instituto? ¿Tenías claro que ibas a acabar en el mundo del teatro?

R: Yo empecé en el teatro con dieciséis años. Iba al IES Pedro de Luna, donde se trabaja mucho la representación escénica. Sabía que quería trabajar en el mundo artístico, ya que mi madre es profesora de Música, pero, si bien estudié en el conservatorio, fue en la interpretación teatral donde encontré mi verdadera vocación.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar una carrera en el mundo del teatro?

R: Sobre todo, que sepa que es una profesión muy complicada, que conlleva muchas frustraciones. Es una carrera de fondo en la que, normalmente, hay que trabajar muchos años hasta que, por fin, llega tu momento