El consumo de alcohol , al alza

Más del 70% de los menores de entre 14 y 18 años ha bebido alcohol en el último año y más del 55% lo ha hecho en el último mes. En este contexto de preocupación y ante el incremento de bebidas alcohólicas en los últimos años, el Gobierno de España ha dado luz verde a la nueva Ley de alcohol y menores con el objetivo de limitar su acceso a este tipo de bebidas.

Esta nueva norma prohibirá el consumo de alcohol en espacios en los que la mayoría de los presentes sean menores, como centros educativos, deportivos o residencias de estudiantes. Tampoco se venderá bebidas alcohólicas en conciertos que estén pensados para menores de edad, es decir, si el grupo al que se va a ver está pensado para un público infantil. Para el resto de conciertos, no dirigidos a menores, no habrá limitaciones aunque haya público joven. Siguiendo las especificaciones de la nueva ley, Sanidad permite la venta de bebidas fermentadas sin alcohol, como la cerveza o el vino; sin embargo, nos se podrán consumir los destilados 0,0%, como la ginebra o el vodka.

Datos preocupantes

Según datos del Ministerio de Sanidad, el alcohol y el tabaco son las sustancias que empiezan a consumirse de manera más temprana, a los 16 años. Casi el 93% de la población de 15 a 64 años manifiesta haber consumido bebidas etílicas alguna vez en su vida, lo que convierte al alcohol en la sustancia psicoativa con mayor prevalencia de consumo.

Charo Molina, experta en adiciones del Centro Municipal de Prevención de Adicciones de Zaragoza (CMAPA) achaca este alto consumo a tres factores, «el alcohol es barato, de fácil acceso y tiene baja percepción de riesgo». Explica Molina que, con los jóvenes, «el alcohol es la droga que más problemas nos está dando, porque lo pueden conseguir en casi cualquier lado».

Desde el CMAPA esperan que la nueva ley limite el acceso a la compra en lugares frecuentados habitualmente por los jóvenes, como centros deportivos. La nueva norma tiene un «doble objetivo», desarrolla Molina, por un lado «evita que puedan comprar alcohol tan fácilmente y, por otro, les da la oportunidad de desarrollar actividades en una zona libre de alcohol, así no se contaminan de esa tendencia, incluso entre los adultos, de beber alcohol de forma frecuente».

La importancia de la publicidad

Otra de las patas de esta nueva ley afecta directamente a la publicidad de bebidas etílicas, prohibe el uso de la imagen de personajes, reales o de ficción, que sean relevantes para el público menor de edad. Y aun va más allá, un año después de su entrada en vigor se prohibirá este tipo de publicidad en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios o parques.

«Los mensajes publicitarios tienen un gran impacto en la adolescencia, son cerebros en construcción, cuerpos en desarrollo... los jóvenes son una población muy influenciable, que todavía no sabe discernir entre lo que es bueno y lo que no», aclara la experta en adicciones.

Molina añade que «ahora mismo son muy vulnerables, por lo que campañas como esta y restricciones que nos da la nueva ley van encaminadas a proteger a nuestros jóvenes». Molina compara esta restricción a la que en 2005 se estableció con el tabaco, se limitaba su consumo en espacios abiertos de uso público. La norma se actualizó en 2010 para poder incluir más espacios en los que no estaba permitido fumar. «Con el tabaco funcionó, no vemos por qué no puede pasar lo mismo con el alcohol», sentencia la experta en adiciones del CMAPA.