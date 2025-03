Nuevo evento de nombramiento de Embajadores en CaixaForum Zaragoza

Z16 sigue sumando embajadores y, esta vez, el nombramiento ha sido en CaixaForum. Un grupo de adolescentes, un espacio cultural y una promesa irresistible: más actividades gratis. Porque sí, entre la emoción y las risas, lo primero que destacaron los nuevos embajadores era precisamente eso: "Nos dan cosas gratis". Y, sinceramente, quién se resistiría.

Antes del gran momento, de ese esperado nombramiento que supone la bienvenida de los nuevos embajadores y embajadoras del programa, tocaba una visita guiada por las dos exposiciones temporales del centro, '[REC]UERDOS' y 'Veneradas y temidas', que justo terminaba ese mismo día).

Alejandro Tejero, del colegio María Auxiliadora, no podía disimular la emoción. “¿Por qué te apuntas?” “Porque nos dan cosas gratis”, soltaba sin rodeos. Pero más allá del gancho obvio, el programa ofrece experiencias únicas. "También me gusta porque nos deja hacer cosas nuevas. No todo el mundo se anima a ir a un museo por su cuenta, pero si te lo ponen fácil, pues lo pruebas", reflexionaba Sofía Dieste.

Alejandro Bueno, por su parte, lo tenía claro: “Tengo ganas de ir a ver jugar al Casademont, visitar el parque de atracciones o el acuario... Es un planazo”. Y añade: "Es una forma de conocer a gente fuera del cole, de otros barrios. No todo es online, también mola salir y hacer planes en persona”.

Y es que el programa Z16 está hecho a la medida de una generación que quiere experiencias. Y en Zaragoza, entre piscinas, entradas a espectáculos y visitas culturales, opciones no faltan. La concejal de Juventud, Ruth Bravo, lo dejaba claro: “la idea es ofrecer alternativas de ocio saludable y hacer que los propios jóvenes sean embajadores de la cultura y el entretenimiento en la ciudad”.

"Lo importante es que ellos mismos se convertirán en oradores del programa, lo recomienden y lo vivan", señalaba durante el acto de bienvenida a estos nuevos embajadores y embajadoras. Y también facilitaba algunos datos que demuestran la buena salud del programa: Con 130 nuevos embajadores y más de 2.000 inscritos este año, Z16 crece a lo grande. Se trata de unos datos verdaderamente llamativos, como explicaba la concejal, puesto que en tan solo tres meses se ha alcanzado el 50% del total de inscritos en 2024, cuando fueron 4.000 usuarios.

Por su parte, desde CaixaForum, el director del centro, Ricardo Alfós, recordaba que en tiempos de hiperconexión digital, la interacción cara a cara es clave. "Los museos no son solo sitios donde mirar cuadros. Son espacios para aprender, para compartir experiencias y para conectarse con los demás", explicaba.

Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es , llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

Te recomendamos